Incidente Jonio-Tirreno: Gioiosa Jonica, lutto cittadino per i funerali della famiglia Loccisano

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Incidente sulla Jonio-Tirreno: oggi, 12 settembre 2026, Gioiosa Jonica si ferma per i funerali della famiglia Loccisano. Resta ricoverata in prognosi riservata la madre delle due bimbe.

GIOIOSA JONICA (REGGIO CALABRIA)- Il giorno dopo la tragedia, Gioiosa Jonica è ancora in ginocchio. La gente non parla d’altro. La morte di Vincenzo Loccisano, 53 anni, e delle sue figliolette Maria Sophie, 13 anni e Grace Fatima, 8 anni, avvenuta sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno nel terribile incidente all’alba dell’altro ieri, è il pensiero fisso. La comunità è sconvolta, il sindaco Luca Ritorto è costantemente in contatto con i congiunti delle vittime e chiede aggiornamenti dall’ospedale di Polistena, dove è stata ricoverata in condizioni molto gravi Morena Femia, 45 anni, moglie di Vincenzo e madre delle due bambine. La prognosi resta riservata, i medici non si sbilanciano affatto, notizie circolate nel borgo collinare riferiscono di una situazione clinica estremamente critica. Ma prima di rilasciare dichiarazioni o diffondere notizie che potrebbero essere smentite da accadimenti, si evita, opportunamente di dare una prospettiva.

LE CONDIZIONI DELLA MADRE E IL LUTTO CITTADINO PER I FUNERALI DELLA FAMIGLIA LOCCISANO

La gravità delle condizioni della signora Morena, dunque, è l’unica certezza. Intanto, si apprende che i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, 12 settembre 2026, alle 15.30 nella Chiesa del Rosario. Le salme di Vincenzo e delle sue figlie sono state consegnate ai familiari. Adesso si trovano per essere salutate in una casa funeraria di Siderno. Sono momenti di dolore acuto e dilaniante. Non si riesce ad accettare, e come potrebbe essere, la quasi distruzione di una famiglia. L’amministrazione comunale, come era prevedibile, ha proclamato il lutto cittadino.

L’IPOTESI DEL COLPO DI SONNO E IL RICORDO DELLA FAMIGLIA

Quanto alla dinamica dell’incidente, pur nella non ufficialità della ricostruzione, si comincia a fare le prime ipotesi. La più accreditata al momento è quella del colpo di sonno improvviso, che ha fatto perdere il controllo della sua Peugeot al povero Vincenzo. Nessuna velocità eccessiva, dunque, nessuna imprudenza, nessun azzardo, solo un attacco di stanchezza e l’impatto devastante contro il tir, che stava transitando sulla corsia opposta. Erano da poco passate le 5.30, la famiglia Loccisano stava rientrando a Gioiosa Jonica dal Nord Italia, dopo avere trascorso qualche giorno a Modena. Vincenzo, stimato e apprezzato per il suo grande e nobile impegno nel volontariato, era dipendente di una ditta di vendita all’ingrosso di Marina di Gioiosa Jonica. Aveva lavorato tutta l’estate e solo da qualche giorno aveva potuto dedicarsi ai suoi cari. Una famiglia per bene. Maria Sophie Grace Fatima poi erano amate per la loro dolcezza e grazia.