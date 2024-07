A San Giovanni di Gerace il Borgo Summer Festival. Sul palco anche Fedez, Emis Killa e Anna

2 minuti per la lettura

Da Fedez ad Anna e poi Ernia, Fred De Palma: tanti gli ospiti sul palco del Borgo Summer Festival dal 7 al 14 agosto a San Giovanni di Gerace

SAN GIOVANNI DI GERACE – Nasce da un gruppo di privati innamorati del loro territorio, nel quale hanno deciso di investirvi, il Borgo Summer Festival. Si tratta di una serie di eventi musicali, 8 per la precisione, tra concerti e dj set, che porteranno nella Locride migliaia di persone dal 7 al 14 agosto. Luogo di ritrovo: l’Anfiteatro comunale di San Giovanni di Gerace.

Dopo l’annuncio degli ospiti si piò dire sia il festival dedicato alla musica rap quello che si svolgerà a San Giovanni di Gerace in provincia di Reggio Calabria. Il Borgo Summer Festival infatti, aprirà gli eventi con l’attesissimo dj set di Fedez, l’8 agosto e il concerto di Artie 5ve. Altra presenza molto attesa è la rapper Anna, reduce dal successo del suo album di debutto, che il 7 agosto farà ballare con il suo dj set. Ancora un altro dj set con in consolle ancora un altro dei rapper più apprezzati del momento: Ernia, il 10 agosto. L’11 invece il live di Fred De Palma e Boro Boro. E poi il concerto di Emis Killa, che quest’anno festeggia i 15 anni di carriera, il 12 agosto. Paky e Mikush saliranno invece sul palco il 13 agosto. A chiudere gli eventi del Borgo Summer Festival invece, il concerto di Rondodasosa.

Un festival dedicato alla musica rap ma anche una “iniziativa – ha commentato Giovanni Galluzzo, uno degli organizzatori – nata per contribuire alla crescita del territorio, attraverso la creazione di un festival unico, importante e di richiamo per tutto il sud Italia. Puntiamo, come penso sia evidente, ad ospitare ad agosto tutti i cantanti delle hits dell’estate 2024”.

Ma la loro è anche “La nostra è anche “un’iniziativa per il rilancio del territorio – prosegue Galluzzo – con un investimento mirato. E possibili, forse ovvie, ricadute economiche locali. Opportunità anche per tanti giovani che lavoreranno al nostro fianco a questo ambizioso progetto, nato da un’idea di alcuni amici e oggi concretizzatosi”.

Vogliamo dimostrare – conclude – che con la programmazione e il lavoro serio, si possono realizzare valide iniziative. O, forse meglio ancora dire, veri e propri sogni”.

Già da maggio “sono iniziate le prevendite – ha commentato Luca Meduri, uno dei promoter e responsabili dell’area biglietteria – con risultati soddisfacenti e che presto porteranno al sold out. L’interesse va oltre i confini regionali. E siamo sicuri che il Borgo Summer Festival occuperà certamente un ruolo importante nell’estate della Locride con i grandi nomi ospiti ma anche e ovviamente di tutta la Calabria e del sud Italia. I numeri ci danno ragione già da ora”.