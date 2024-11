Rocco Papaleo al comando della Top Ten di Promozione B

3 minuti per la lettura

Scegliere il calciatore leader della Top Ten settimanale di Promozione B non è stato facile, ma la scelta ricaduta su Rocco Papaleo è la più indicata. Sono stati in tanti i protagonisti dell’ottava giornata e ben oltre i dieci che abbiamo scelto per la graduatoria dei migliori. Ma al comando ci va Rocco Papaleo, il quale dà una grande mano di aiuto alla squadra nella partita più complicata, sia per il valore dell’avversario, sia per la mancanza dei centrali difensivi titolari, sia perché serviva una risposta sul piano soprattutto dell’orgoglio. Sotto quest’ultimo aspetto la formazione allenata da Giuseppe Papaleo ha mostrato di averne tanto, risultando più forte di ogni avversità. Tutti, in casa gialloblù, meritano un plauso e non solo perché (altro aspetto fondamentale) hanno piegato un avversario (il Capo Vaticano) sempre difficile da affrontare. Scegliamo Rocco Papaleo per l’applicazione, l’ardore, la corsa, i consigli per i compagni, la solita duttilità. Dovunque lo metti, il suo lo porta sempre a casa. Parla poco, Rocco Papaleo, ma rende sempre tanto. Ogni stagione il suo lo porta puntualmente a casa (ed è bene ricordarlo!). La sua vetrina è il campo. Lì si mette a giocare, per passione infinita e perché sa farlo bene. Una garanzia sotto molteplici aspetti, a cominciare dalla serietà per arrivare alla solidità, all’efficacia, alla voglia di fare. E allora la leadership settimanale della Top Ten di Promozione B va proprio a Rocco Papaleo, il quale succede a Piccolo del Capo Vaticano, vincitore nella passata giornata. Entrambi si sono affrontati sul campo e ha vinto lo Stilomonasterace di Papaleo (doveroso un plauso collettivo alla squadra).

LEGGI ANCHE: Salvatore Piccolo portiere goleador in vetta alla Top Ten

In Promozione B la Top Ten, dopo Papaleo, premia anche Cecere e Sapone

Se Rocco Papaleo è il leader dell’ottava giornata, alle sue spalle nella Top Ten del girone B di Promozione ci sono due calciatori meritevoli entrambi di elogi. Marco Cecere ci sta abituando a segnare gol pesanti e il Gioiosa Jonica di mister Logozzo è un’altra gran bella realtà del campionato. Vince e convince, per gioco e applicazione in campo. E poi in questo momento c’è uno come Cecere che va alla grande. Sta segnando quindi con una certa frequenza Fabio Sapone ed è soprattutto grazie alle sue reti che la Pro Pellaro può ritagliarsi uno spazio adeguato in un girone difficile. È salito a quota 7 in otto giornate: davvero niente male.

Conferme e new entry

Il resto della Top Ten di Promozione B è un mix di conferme e new entry, con calciatori protagonisti e in grado di esprimere ottime cose, sotto molteplici aspetti, ognuno nel proprio ruolo. E allora ecco le prodezze di Tavdigiridze del Val Gallico: uno così farebbe benissimo anche in Eccellenza. A seguire Grasso del San Nicola da Crissa: fra i pali è sempre più convincente e sicuro. Il tandem, formato da Raso e da Alvarez della Virtus Rosarno, nella scorsa stagione ha fatto bene in Eccellenza: figurarsi che può fare adesso in Promozione.

Poi c’è il solito Carvajal: il centravanti del Val Gallico segna con una regolarità impressionante. Evidentemente i meccanismi di mister Aquilino lo mettono in condizione di colpire. Nel Melito che continua a fare cose egregie, stavolta nomination doverosa per Caseiro: dinamico e di sostanza. Mister Cormaci se la gioca, al solito, alla pari con tutti. Infine ecco Federico: la Bovalinese che vince ancora è frutto del lavoro di mister Frascà e può giovarsi anche delle prodezze di un calciatore simile.