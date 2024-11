Michele Raso in cima alla Top Ten di Promozione B

2 minuti per la lettura

Scegliere fra i calciatori della Virtus Rosarno è difficile, perché la squadra gira a mille, ma la prima posizione di Michele Raso nella Top Ten di Promozione B è ampiamente meritata. Il centrocampista reggino sta girando alla grande, tanto da meritarsi numerosi complimenti. La Promozione gli sta stretta, ma l’obiettivo è quello di tornare in alto. Fatto sta che con Raso in queste ottime condizioni, la Virtus Rosarno prosegue la sua corsa in vetta alla classifica. Anche la scorsa settimana Raso era presente nella Top Ten del Girone B di Promozione, quando a imporsi è stato Papaleo dello Stilomonasterace.

Gullo e Sapone da podio nella Top Ten di Promozione dietro Raso

Alle spalle del centrocampista Raso ci sono nella Top Ten di Promozione B due goleador. Gullo dell’Atletico Maida continua a segnare gol pesanti, anche se stavolta non è bastato per vincere la partita. E poi c’è Sapone della Pro Pellaro che si conferma in salute, alla pari dei compagni di squadra. Tre vittorie di fila per i bianconeri e nove gol personali per Sapone.

Il resto della compagnia

Ne restano sette da collocare nella Top Ten di Promozione B, alle spalle di Raso, Gullo e Sapone. E ricordiamo che i punti conquistati nel corso delle settimane si sommano per andare a formare la classifica generale. Gliozzi della Bovalinese sta avendo un rendimento elevato (aspetto fondamentale per essere premiati nella Top Ten di Promozione). Quindi a lui vanno sette punti. A seguire ecco Bellia del Caraffa, finalmente vincitore. Coffa entra e segna due gol, ribaltando il Val Gallico: per la Bovalinese di Frascà una vittoria esaltante. Bargas del Gioiosa Jonica sta lasciando il segno praticamente in ogni domenica. Corrao della Virtus Rosarno sta diventando una piacevole realtà. Il Val Gallico cade, ma Carvajal continua a segnare con continuità. Infine il San Nicola Chiaravalle di Domenico Sisi ha mille vite. Locascio resta una bella conferma, all’interno di una squadra che lotta e rende dura la vita a ogni avversario. Il lavoro paga sempre.