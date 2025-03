Eccellenza: David Bessa mezzala con il vizio del gol

3 minuti per la lettura

È uno dei tanti stranieri arrivati in Italia e fin da subito David Bessa si è messo in mostra come una mezzala con il vizio del gol. Classe 2001, gioca con la Gioiese e si è inserito alla grande, mettendo peso, sostanza e qualità. Il centrocampista della squadra viola vanta trascorsi importanti, avendo giocato nelle giovanili di Porto e Boavista. Alla sua prima esperienza in Italia, ha finora collezionato 21 presenze, realizzando 6 gol. Negli schemi di mister Dal Torrione si esalta alla grande. È quindi David Bessa il leader settimanale della Top Ten di Eccellenza, la nostra classifica che premia il rendimento.

Cordova e Curcio sul podio con David Bessa mezzala con il vizio del gol

David Bessa mezzala con il vizio del gol è quindi il leader della 24ª Top Ten di Eccellenza. Subito dietro ecco un altro calciatore che vede bene la porta, pur non essendo un bomber e neppure una mezzala. Consalvo Cordova è un centrale difensivo ed è arrivato addirittura a 7 reti. L’ultima delle quali addirittura in rovesciata. Roba da fare invidia a un bomber. Il difensore della ReggioRavagnese è così in seconda posizione nella Top Ten di Eccellenza. A completare il podio del 24° turno c’è Vincenzo Curcio della Vigor Lamezia. Dai suoi piedi partono palloni invitanti per i compagni. Come calcia lui, in pochi in Eccellenza.

I migliori della 24ª giornata

David Bessa mezzala con il vizio del gol comanda la Top Ten numero 24, davanti a Cordova e a Curcio. A seguire troviamo Palermo dell’Isola Capo Rizzuto. In qualche modo il centrocampista isolitano riesce a lasciare il segno. Bene anche Gonzalez del Brancaleone, esterno mancino che vede la porta e che, nella circostanza, corre per due sul campo di Paola. A proposito di corsa: quando parte Baldeh è imprendibile. Con lui la ReggioRavagnese è imprevedibile in fase offensiva. Gol pesante da parte di Matteo Carbone del Brancaleone, fra i migliori della settimana. Torna a far punti Spanò della Vigor Lamezia, apparso in ottime condizioni nella gara di Soriano. A sorpresa, l’Isola ha trovato in Kone un attaccante che vede la porta. Infine la brillante Palmese strappa un punto d’oro a Praia anche grazie alle giocate di Guerrisi.

Classifica generale: guida sempre Mercuri

Rimane immutata la parte alta della classifica generale. Guida Mercuri dell’Isola Capo Rizzuto con 53 punti. A seguire Fioretti della Vigor Lamezia con 52, Rivadero della Dgs Praia Tortora con 51 e Scoppetta della ReggioRavagnese con 48. Il tandem formato da Riconosciuto della Rossanese e da Romano del Bocale si trova a 47 e Clasadonte del Soriano è a 40. Sale a 34 punti Baldeh della ReggioRavagnese. Angotti della Paolana è nono con 32 punti. Quindi nella Top Ten generale ecco la presenza di Palermo dell’Isola Capo Rizzuto con 31 punti.