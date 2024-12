“Rinascita-Scott”, fissato a Catania l’appello per 236 imputati

13 minuti per la lettura

Inizierà il prossimo 3 febbraio, ma a Catania e non a Catanzaro, il processo d’Appello “Rinascita-Scott” che vedrà comparire davanti ai giudici 236 imputati. La decisione della città siciliana scatena la dura reazione delle Camere penali calabresi.

VIBO VALENTIA – Il 3 febbraio prossimo inizierà dinnanzi la Corte d’Appello ma non a Catanzaro, bensì presso l’aula bunker del tribunale di Catania. E’ la decisione – che susciterà non poche polemiche – presa inevitabilmente a seguito dell’allagamento dell’aula bunker di Lamezia, con conseguente inagibilità, per celebrare il secondo grado di giudizio del maxi processo “Rinascita Scott” il cui primo atto si è concluso il 20 novembre 2023 con la condanna di 207 dei 338 imputati e 131 assoluzioni: per la precisione, si tratta del filone in ordinario dove, in tutto, a sostenere il processo d’appello saranno 236 imputati.

LA DDA HA APPELLATO 67 POSIZIONI

Dopo il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado di Rinascita-Scott, la Dda di Catanzaro aveva presentato appello contro quel verdetto per 67 persone, tra queste l’ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista Giancarlo Pittelli, condannato ad 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, nei cui confronti erano stati chiesti 17 anni.

La richiesta d’Appello è stata avanzata anche per il tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, condannato a 2 anni e 6 mesi per avere rivelato segreti d’indagine a Pittelli; per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, condannato ad un anno e sei mesi per traffico di influenze illecite a fronte di una richiesta a 20 anni per associazione mafiosa, e per l’ex sindaco di Pizzo ed ex presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo, per il quale il Tribunale ha disposto l’assoluzione. Per Callipo era stata chiesta la condanna a 18 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Chiesta la riforma della sentenza anche per il presunto boss della ‘ndrangheta Saverio Razionale, condannato a 30 anni ma non per tutti i reati che gli venivano contestati. Era invece diventata definitiva, in quanto la Dda di Catanzaro non aveva proposto Appello, l’assoluzione di Luigi Incarnato, ex assessore regionale, socialista, per il quale l’accusa aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi. Ai 67 si sono aggiunti gli altri imputati condannati che hanno presentato appello contro la sentenza di primo grado del maxi processo Rinascita-Scott.

“RINASCITA-SCOTT” A CATANIA: LE CAMERE PENALI SUL PIEDE DI GUERRA

La decisione di spostare il processo d’Appello Rinascita-Scott a Catania avrebbe già provocato la dura presa di posizione delle Camere penali calabresi che si stanno mobilitando per scendere in protesta ventilando anche la possibilità di rivolgersi al ministro della giustizia in quanto ritengono tale decisione “inconcepibile”. Già nelle scorse settimane i penalisti erano intervenuti sull’argomento ventilando la possibilità di una simile soluzione ma adesso che il trasferimento ha assunto i crismi dell’ufficialità, la scelta di manifestare diventerà inevitabile. Si contesta inoltre anche il fitto calendario di udienze che prevede infatti la celebrazione delle stesse nei giorni 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 febbraio con inizio alle ore 9.30. In attesa, ovviamente, che la situazione di inagibilità dell’aula bunker di Lamezia rientri in quel periodo, altrimenti il processo proseguirà nel palazzo di giustizia della città siciliana.