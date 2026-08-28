Esplosione a Mileto, proclamato il lutto cittadino e sospesi i festeggiamenti per San Fortunato

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Esplosione B&B a Mileto, proclamato il lutto cittadino, sospese le manifestazioni civili per le feste di San Fortunato

MILETO – Un profondo velo di dolore si è abbattuto sulla comunità di Mileto a seguito della drammatica tragedia che ha colpito una famiglia slovena in vacanza nel Vibonese. Tre persone coinvolte nell’esplosione nell’alloggio del B&B. Di fronte alla morte del capo famiglia, Yamnik Cobolt Petra, e alle condizioni gravissime in cui versano la moglie Isidor e la figlia Ema, l’Amministrazione comunale di Mileto ha deciso di proclamare ufficialmente il lutto cittadino, dal 28 al 30 agosto, e di sospendere tutte le attività civili e i festeggiamenti di piazza previsti per il fine settimana.

A darne notizia è un comunicato stampa firmato dal Sindaco, Salvatore Fortunato Giordano, giunto al termine di una consultazione con il parroco Don Giuseppe Pititto e con i membri del Comitato Festa San Fortunato. L’Ordinanza sindacale dispone il blocco immediato di tutti gli eventi ricreativi programmati per le giornate di venerdì, sabato e domenica.

Il provvedimento nasce dal desiderio di esprimere profondo cordoglio e massima vicinanza alla famiglia del giovane Yamnik Cobolt Petra, rimasto vittima del tragico evento. Un pensiero carico di apprensione è rivolto in particolare alla figlia e alla moglie dell’uomo, che in queste ore continuano a lottare tra la vita e la morte nei reparti ospedalieri.

«Un piccolo gesto, ma che diventa un momento importante di riflessione e solidarietà, sentimenti che sono presenti nella nostra Comunità», fa sapere la nota istituzionale. La solidarietà dell’intera città è stata estesa anche al titolare della struttura teatro del dramma, anch’egli travolto da un momento umano di estrema difficoltà.

Lo stop ai festeggiamenti riguarda esclusivamente la parte civile della programmazione, che verrà rinviata a data da destinarsi. Tra le manifestazioni sospese figurano: La tradizionale Rievocazione Storica; La Festa della Polizia Locale; La festa di piazza con intrattenimento serale organizzata dal Comitato per la giornata del 30 agosto.

Restano invece confermate e inalterate tutte le celebrazioni ecclesiastiche e le funzioni liturgiche in onore di San Fortunato. L’Amministrazione ha invitato la cittadinanza a raccogliersi attorno alla preghiera e a partecipare numerosa alla solenne processione di San Fortunato, individuata come l’occasione principale per unire la comunità in un abbraccio di solidarietà, riflessione e sostegno economico e morale alle famiglie colpite dal dramma.