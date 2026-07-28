Vibo, ragazza investita sulle strisce pedonali

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Una ragazza di 23 anni è stata investita a Vibo Valentia da un Suv mentre stava attraversando le strisce pedonali

VIBO VALENTIA – Un grave investimento di un pedone ha scosso il primo pomeriggio di oggi, 28 luglio, all’ingresso nord di Vibo Valentia.

Una ragazza, A. M., studentessa del Conservatorio, di 23 anni è stata investita da un Suv mentre stava attraversando la Strada Statale 18 sulle strisce pedonali, nei pressi del ristorante McDonald’s, riportando ferite gravissime. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava percorrendo l’attraversamento pedonale quando è stata centrata in pieno dal veicolo.

L’urto è stato particolarmente violento e la ragazza investita è stata sbalzata per diversi metri, facendola ricadere pesantemente sull’asfalto. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, considerata la gravità delle condizioni della giovane, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente e, una volta assicurata la paziente, l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove è stata ricoverata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la circolazione, fortemente rallentata in uno dei principali accessi alla città. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità del conducente del Suv.