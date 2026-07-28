Grave incidente tra Vibo e Tropea: tre feriti, bimbo trasferito a Catanzaro

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VIBO VALENTIA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12.30 lungo la strada provinciale 17 che collega Vibo Valentia a Tropea, in località Aeroporto, nei pressi del Gruppo operativo dei Carabinieri (Goc). Per cause ancora in corso di accertamento, una Citroën C3 e una Peugeot 406 SW si sono scontrate frontalmente lungo un tratto rettilineo della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento.

A seguito della collisione, la Citroën è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, andando a terminare la propria corsa contro il guardrail. Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui un bambino che, in via precauzionale, è stato trasferito all’ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti.

Un secondo minore, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti, è rimasto invece miracolosamente illeso.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Citroën, tra cui una donna rimasta incastrata tra le lamiere. Per consentirne l’estrazione è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno tagliato parte dell’abitacolo utilizzando una smerigliatrice. Una volta liberata, la donna è stata immobilizzata su una barella spinale e affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti del grave incidente e disposto il trasferimento degli occupanti della Citroën C3 all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, mentre il bambino è stato successivamente accompagnato, in via precauzionale, al nosocomio di Catanzaro.

Illeso, invece, il conducente della Peugeot 406 SW, che non avrebbe riportato conseguenze nell’impatto. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo la Provinciale 17 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi incidentati.