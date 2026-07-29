Giovane investita sulle strisce pedonali, Vibo in ansia per Andrea

Andrea Minasi, la giovane studentessa di Vibo del Conservatorio "Torrefranca"1 minuto per la lettura
Ore di preoccupazione per Andrea Minasi, la giovane studentessa di Vibo del Conservatorio investita da un Suv sulle strisce pedonali: la vicinanza del direttore
VIBO VALENTIA – Sono ore di forte apprensione e speranza per la sorte di Andrea Minasi, la studentessa 23enne del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”. La giovane è stata investita ieri su viale Affaccio da un Suv mentre stata attraversando la strada sulle strisce pedonali (LEGGI LA NOTIZIA).
Secondo quanto è stato possibile apprendere, la ragazza, che si trova ricoverata all’ospedale di Catanzaro, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente è in coma indotto. Le prossime ore saranno decisive. La speranza dei suoi cari – che sono con lei in ospedale – è che la sua tempra giovane e forte possa consentirle di superare questo momento.
Andrea sta frequentando il secondo anno del corso di primo livello in Pianoforte. E’ allieva del Maestro di Giosué De Vincenti e viene descritta come una artista molto capace.
Proprio il direttore del Conservatorio “Torrefranca” – in costante contatto con la famiglia di Andrea – ha voluto lasciare, anche a nome anche dell’istituzione scolastica vibonese, un messaggio di speranza e di vicinanza ai congiunti della sua alunna: “Abbiamo appreso con grande preoccupazione dell’incidente di Andrea, una studentessa molto apprezzata della nostra scuola e ci auguriamo che possa riprendersi e tornare a frequentare le lezioni. Io sono in contatto con la famiglia alla quale ho manifestato tutto l’apporto possibile. Andrea è una ragazza forte e la speranza che si riprenda ci accompagna ogni istante”, ha concluso.
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