Giovane investita sulle strisce pedonali, Vibo in ansia per Andrea

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Ore di preoccupazione per Andrea Minasi, la giovane studentessa di Vibo del Conservatorio investita da un Suv sulle strisce pedonali: la vicinanza del direttore

VIBO VALENTIA – Sono ore di forte apprensione e speranza per la sorte di Andrea Minasi, la studentessa 23enne del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”. La giovane è stata investita ieri su viale Affaccio da un Suv mentre stata attraversando la strada sulle strisce pedonali (LEGGI LA NOTIZIA).

Secondo quanto è stato possibile apprendere, la ragazza, che si trova ricoverata all’ospedale di Catanzaro, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente è in coma indotto. Le prossime ore saranno decisive. La speranza dei suoi cari – che sono con lei in ospedale – è che la sua tempra giovane e forte possa consentirle di superare questo momento.

Andrea sta frequentando il secondo anno del corso di primo livello in Pianoforte. E’ allieva del Maestro di Giosué De Vincenti e viene descritta come una artista molto capace.

Proprio il direttore del Conservatorio “Torrefranca” – in costante contatto con la famiglia di Andrea – ha voluto lasciare, anche a nome anche dell’istituzione scolastica vibonese, un messaggio di speranza e di vicinanza ai congiunti della sua alunna: “Abbiamo appreso con grande preoccupazione dell’incidente di Andrea, una studentessa molto apprezzata della nostra scuola e ci auguriamo che possa riprendersi e tornare a frequentare le lezioni. Io sono in contatto con la famiglia alla quale ho manifestato tutto l’apporto possibile. Andrea è una ragazza forte e la speranza che si riprenda ci accompagna ogni istante”, ha concluso.