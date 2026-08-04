Violento scontro tra una moto e un furgone a Vibo

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VIBO VALENTIA – Negli ultimi giorni le strade del Vibonese sono state teatro di una preoccupante sequenza di gravi incidenti. Alcuni dei quali con conseguenze mortali. Un’emergenza che continua ad alimentare allarme e preoccupazione. L’ultimo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Lungo la strada che collega Sant’Onofrio all’ingresso di Vibo Valentia, nei pressi della casa circondariale, una moto e un furgone si sono scontrati violentemente.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione con un impatto particolarmente violento. La motocicletta è andata completamente distrutta, con numerosi detriti sparsi lungo la carreggiata, mentre il furgone è rimasto fermo al centro della strada. Sul luogo dello scontro tra moto e furgone sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Vibo Valentia e i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il furgone avrebbe sbandato poco prima dell’impatto, ma ogni ricostruzione resta al momento al vaglio delle forze dell’ordine. Immediato anche l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Una delle persone coinvolte è stata trasportata d’urgenza in ospedale per essere sottoposta alle cure e agli accertamenti del caso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la circolazione è stata regolata a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti lungo il tratto interessato. L’episodio si aggiunge alla lunga scia di incidenti che negli ultimi giorni ha interessato le strade del Vibonese, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. Le indagini proseguono per chiarire le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità.