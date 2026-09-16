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Sono immagini agghiaccianti quelle che cristallizzano il momento del tragico incidente poco fuori il porto di Vibo Marina costato la vita al giovane Domenico Campana. Nello scontro sono rimasti feriti alcuni suoi amici, mentre il pilota del gommone è indagato per omicidio nautico

VIBO VALENTIA – Sono immagini agghiaccianti quelle che cristallizzano il momento del tragico impatto tra il gommone guidato dal noto chirurgo orale e impiantologo Luigi Tomaselli, 37 anni, originario del Vibonese ma residente in Emilia, e la barca sulla quale ha trovato la morte il 25enne Domenico Campana, mentre con i suoi amici, alcuni dei quali hanno riportato profonde ferite, stava facendo rientro al porto di Vibo Marina, il pomeriggio del 14 agosto 2026.

Il decesso del giovane era sopraggiunto a causa delle profonde ferite subite al capo. Per il professionista, difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno, l’ipotesi di reato sostenuta dalla procura di Vibo Valentia è di omicidio nautico.

Nei giorni successivi all’impatto il Quotidiano del Sud aveva pubblicato un video in cui si vedeva un gommone di grossa cilindrata lasciare il pontile e subito l’incidente le barche dei soccorsi, ma questo nuovo filmato dissipa ogni dubbio sulla dinamica.

IL VIDEO ACQUISITO DALLA PROCURA DI VIBO

Il video è stato acquisito dagli organi inquirenti coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, che stanno conducendo le indagini sullo scontro, ma le immagini sono eloquenti. Si vede il gommone, spinto da due motori da 300 cavalli complessivi, sfrecciare sulla destra dello schermo e collidere con il natante sul quale vi erano gli otto giovani residenti tra Mirto Crosia e Caloveto. La forte velocità al momento dell’impatto fa salire il gommone sulla barca, facendolo impennare per poi ricadere sull’acqua.

E se prima la domanda che la gente si poneva, non avendo mai visto le immagini, era: «Ma come ha fatto a non vedere che si stava avvicinando ad un’altra imbarcazione?», adesso gli interrogativi, proprio a seguito della visione del video, sono ancor più numerosi. Spetterà agli investigatori fornire le risposte.

UNA PERDITA INCOLMABILE E LA SETE DI VERITÀ E GIUSTIZIA

A cercare quelle risposte, con il dolore per una perdita che ha lasciato un vuoto difficile da colmare, c’è innanzitutto la famiglia di Domenico. Papà Valentino e i suoi familiari stanno vivendo giorni segnati da una sofferenza profonda e dalla consapevolezza che nulla potrà restituire loro quel ragazzo di 25 anni, uscito per trascorrere una giornata con gli amici e mai più tornato a casa. Accanto a loro ci sono anche i giovani sopravvissuti allo schianto e i loro cari, costretti a fare i conti non soltanto con le ferite fisiche, ma anche con il peso di quelle immagini e di quei momenti che difficilmente potranno essere cancellati.

La famiglia Campana, con in testa papà Valentino, è determinata ad andare fino in fondo per comprendere cosa sia accaduto quella tragica giornata e per ottenere piena chiarezza sulla morte del suo amato Domenico.