Blitz contro il clan dei Casalesi: 14 arresti nel Casertano. Operazione dei carabinieri coordinata dalla Dda di Napoli, coinvolti 120 militari

CASERTA – È scattato all’alba di oggi un maxi-blitz dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli, che ha portato all’arresto di 14 persone, di cui 9 in carcere e 5 ai domiciliari. Gli indagati sono accusati di reati legati all’associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, incendio, detenzione di armi e ricettazione.

Tra gli arrestati spicca il nome di Antonio Mezzero, 62 anni, da poco tornato in libertà dopo aver scontato 24 anni di carcere. Secondo gli inquirenti, Mezzero stava tentando di riorganizzare una frangia del noto clan dei Casalesi, una delle più pericolose e radicate organizzazioni criminali della Campania, con l’obiettivo di riprendere il controllo delle attività illecite nel territorio.

L’operazione ha visto l’impiego di 120 militari, supportati da un team SOS (Squadre Operative di Supporto), dal Nucleo Cinofili e dall’ausilio di elicotteri del Nucleo di Pontecagnano (Salerno). Le forze dell’ordine hanno eseguito le 14 misure cautelari dopo un lungo periodo di indagini, che hanno permesso di documentare le attività criminali del gruppo.

LE ACCUSE

Le accuse rivolte agli arrestati riguardano principalmente episodi di estorsione e incendi dolosi ai danni di attività commerciali locali, con l’obiettivo di imporre il pagamento del pizzo, metodo tipico della criminalità organizzata per mantenere il controllo del territorio e delle sue economie.

L’intervento dei carabinieri rappresenta un duro colpo per il clan dei Casalesi, ma le autorità sottolineano come la ricostituzione di cellule mafiose resti una minaccia costante. Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli, si inseriscono in un più ampio contesto di contrasto alla camorra campana, che rimane una delle priorità delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata nel Sud Italia.