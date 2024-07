2 minuti per la lettura

Terzo episodio di violenza in poche ore questa notte a Napoli: un 18enne incensurato è stato ferito alla testa nel corso di una tentata rapina.

NAPOLI- Un 18enne, incensurato, è stato ferito alla testa nel corso di una tentata rapina. Il fatto è avvenuto la scorsa notte in Piazza Carlo III. Si tratta del secondo episodio di questo tipo che si verifica in città nell’arco di poche ore. Poco prima, infatti, un 16enne, era stato ferito, anche lui, durante un altro tentativo di rapina.

E’, quella tra domenica e lunedì, 22 luglio 2024, è stata una notte di violenza a Napoli. In totale sono quattro persone rimaste ferite in tre distinti episodi avvenuti nel giro di poche ore in diverse zone della città.

L’incensurato 18enne, nella notte del 22 luglio, si trovava nei pressi di un bar in piazza Carlo III. Il ragazzo pare abbia reagito al tentativo di rapina da parte di un uomo armato di pistola. Il rapinatore, non riuscendo nel suo intento, ha colpito il ragazzo alla testa con il calcio della pistola.

Il 18enne si è recato autonomamente all’ospedale Pellegrini dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni per trauma cranico isolato.

Allertati i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti all’ospedale Pellegrini per i primi accertamenti del caso.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stella che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare il rapinatore.

FERITO IL 18ENNNE: LA LUNGA NOTTE DI NAPOLI TRA TENTATA RAPINA E AGGRESSIONI, PREOCCUPAZIONE PER LA SICUREZZA

I tre diversi episodi di violenza che hanno visto coinvolto quattro persone rimaste ferite che destano preoccupazione tra i cittadini napoletani. Gli altri due feriti fatti segnalare durante la lunga notte di violenza partenopea sono due cittadini di origine tunisina cui aggressione è stata compiuta da parte di ignoti in piazza Garibaldi.

Purtroppo, le rapine e le aggressioni sembrerebbero essere in aumento a Napoli negli ultimi mesi .