Napoli, aggressione al Policlinico: quattro vigilanti arrestati per omicidio

Quattro vigilanti sono stati arrestati con l’accusa di omicidio preterintenzionale per l’aggressione mortale a un 62 enne, avvenuta lo scorso aprile al Policlinico Federico II di Napoli.

NAPOLI- Concorso in omicidio preterintenzionale pluriaggravato. Con questa accusa sono stati arrestati oggi, 6 settembre 2024, i quattro vigilanti coinvolti in aggressione avvenuta all’interno del Policlinico Universitario “Federico II”, lo scorso 8 aprile. In quell’occasione perse la vita un uomo di 62 anni. La vittima aveva tentato di accedere all’ospedale con la propria auto, scatenando un violento alterco con i vigilanti. A seguito di un ennesimo diniego all’accesso e di una reazione, l’uomo è stato brutalmente aggredito con pugni e calci al volto e ai genitali.

Le indagini dei carabinieri, durate diversi mesi, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e di individuare i responsabili. Le testimonianze e le consulenze medico-legali hanno confermato che le percosse subite dall’uomo sono state la causa del suo decesso. Morte che è avvenuta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

I quattro vigilanti, arrestati su disposizione del giudice, si trovano ora ai domiciliari. L’aggressione all’ospedale Policlinico di Napoli da parte proprio dei vigilanti aveva suscitato molto sgomento nell’opinione pubblica.