Scontro tra auto e moto a Marano, morto un 20enne

Tragedia a Marano nel Napoletano dove un giovane di 20 anni è morto a seguito di un incidente stradale tra un’auto e la sua moto

MARANO (NAPOLI) – Tragedia a Marano dove un giovane di 20 anni, Corrado Finale, è morto in un incidente stradale avvenuto stamane 15 settembre 2024. Secondo quanto ricostruito in base alle prime informazioni raccolte Finale viaggiava su uno scooter insieme a un amico di 18 anni. Ad un certo punto, per ragioni il cui accertamento è affidato ai carabinieri, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto. L’incidente stradale è avvenuto mentre i due mezzi stavano percorrendo via del Mare, all’altezza del civico 47. Dopo il primo intervento di soccorso entrambi i giovani, gravemente feriti, sono stati portati nell’ospedale di Pozzuoli.

Purtroppo il giovane Corrado Finale, malgrado i vari tentativi di rianimazione praticati dai sanitari, è morto a seguito dei traumi riportati nello scontro. L’altro passeggero che viaggiava a bordo dello scooter è stato, invece, ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni relativa alle diverse ferite e fratture multiple riportate nello scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano che hanno la delega per indagare ai fini di ricostruire la dinamica e ricondurre eventuali responsabilità dell’incidente stradale. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dagli organi inquirenti al fine di compiere eventuali accertamenti tecnici.