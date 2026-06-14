Napoli, lancia pietre contro la Caserma dei Carabinieri: 33enne in manette

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Lancio di pietre contro la caserma dei carabinieri di Secondigliano, arrestato un uomo a Napoli si indaga per capire i motivi del gesto

NAPOLI – Una motivazione dietro “l’attacco” alla caserma di Secondigliano deve essere ancora trovata. Quello che sappiamo – telecamere alla mano – è che un 33enne già noto alle forze dell’ordine si è presentato davanti la stazione carabinieri di vico II Censi e ha provato ad entrare.

Senza suonare al citofono ma bussando ripetutamente con un sanpietrino contro il vetro della porta d’ingresso. Non pago del tentativo di sfondare il vetro antiproiettile, il 33enne ha raccolto e lanciato altri sassi.

Puntando alle finestre, alle pareti e ancora al portoncino principale. I militari l’hanno bloccato prima che provocasse altri danni e poi arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Nel bilancio dei danni 2 finestre e un portone scheggiati.