Fondi Coesione: De Luca, «incontro positivo, ora accordo definitivo»

1 minuto per la lettura

«Sui fondi di coesione stiamo determinando le condizioni per stipulare l’accordo tra Regione e Ministero della Coesione», dice il governatore Vincenzo De Luca.

NAPOLI- «C’era un piccolo aggiustamento tecnico da fare ma l’incontro è andato bene». Così ha dichiarato il governatore campano, Vincenzo De Luca, sulle riunioni avute a Roma in merito ai fondi di coesione. La riunione si svolta tra le strutture tecniche dei ministeri e dell’autorità di gestione della Regione Campania. «Diversi ministeri avevano avanzato una richiesta di caricare sui fondi regionali interventi nazionali. Abbiamo dato un’apertura ragionevole ma – spiega il governatore- non si può immaginare di utilizzare i fondi regionali per sostituire i ministeri nazionali. Mi sembrerebbe una cosa esagerata».

Inoltre, il presidente della regione Campania ha spiegato: «stiano determinando le condizioni per stipulare, finalmente dopo un anno, l’accordo di coesione tra Regione Campania e Ministero della Coesione.

Il punto più delicato era con il ministero per le Infrastrutture su cui c’è stata una consonanza piena per quanto riguarda i nostri interventi e quelli previsti dal livello ministeriale. Mi auguro – ha concluso- che in queste ore ci venga data una copia finale dell’accordo di coesione che poi dovrà essere sottoscritto dal presidente della Regione e dal presidente del Consiglio».