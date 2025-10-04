L'ora in Italia: ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA 5 E 6 OTTOBRE 2025 Candidati Presidenti RIEPILOGO ELEZIONI REGIONALI CALABRIA 2025Infogram Ultime Notizie Regionali Calabria, Toscano: «Noi, la scintilla di una nuova Calabria» GIANLUCA PRESTIA | 4 Ottobre 2025 Regionali Calabria, Tridico: «Stop al bollo auto in Calabria» | 4 Ottobre 2025 Regionali Calabria, Occhiuto: «Tridico pensa a una regione che vuole assistenzialismo» MARIA RITA GALATI | 4 Ottobre 2025 Regionali Calabria, Tridico: «Ho fatto campagna con il cuore» ANTONELLA BALESTRIERI | 4 Ottobre 2025 Regionali Calabria, gli ultimi faccia a faccia e le scintille tra Occhiuto, Tridico e Toscano MARIA FRANCESCA FORTUNATO | 2 Ottobre 2025 Regionali Calabria, Occhiuto: «Ponte sullo Stretto attrae investimenti», Tridico: «Non è una priorità» | 2 Ottobre 2025 Elezioni regionali: Tridico -Conte e il selfie inviato alla Sumud Flotilla ELVIRA MADRIGRANO | 2 Ottobre 2025 Regionali Calabria, focus sul programma di Francesco Toscano MARIA FRANCESCA FORTUNATO | 1 Ottobre 2025 Regionali Calabria, l’endorsment di Heather Parisi a Toscano | 1 Ottobre 2025 Leggi Tutte Consiglio Regionale Calabria 2025Infogram