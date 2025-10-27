Regionali Calabria, proclamati i consiglieri eletti nella circoscrizione sud

2 minuti per la lettura

Proclamati i primi cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione sud alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025.

REGGIO CALABRIA- Non è stato un clima da primo giorno di scuola, oggi 27 ottobre 2025, al Cedir a Reggio Calabria, ma l’emozione si coglieva nei volti dei cinque consiglieri regionali proclamati eletti, come legge elettorale impone, a quoziente pieno, per la circoscrizione Sud. Nell’aula 13 della torre 3 del palazzo di Giustizia, la presidente del tribunale, Maria Grazia Arena, ha menzionato Giuseppe Mattiani (Lista Lega con Salvini), Salvatore Cirillo ( Forza Italia), Giacomo Crinò ( Lista Con Occhiuto Presidente), Giovanni Calabrese (assessore uscente ed eletto con Fratelli d’Italia) ed, infine , Ranuccio, sindaco di Palmi, eletto a palazzo Campanella nel Pd.

Proprio Ranuccio, tra i primi ad arrivare, ai cronisti in attesa ha dichiarato: “L’opposizione che si farà, laddove fosse necessario, e temo che la necessità si presenterà, sarà intransigente, ma anche costruttiva, rispetto ai temi urgenti riferiti alla Calabria. La sanità deve essere la madre delle battaglie. Non vanno dimenticate, però altri temi, come le politiche sociali, secondo me troppo abbandonate. E poi lavoro e giovani, non è possibile alcuna distrazione su questi argomenti”.

L’INTERVENTO DI SALVATORE CIRILLO (FORZA ITALIA)

Determinato e convinto che si debba cominciare a lavorare subito anche Salvatore Cirillo: “Come ha detto il presidente Occhiuto, il tempo di fare la giunta e via, si parte, senza esitazioni. La sanità è certamente argomento prioritario, alla pari di trasporti ed ambiente. Nei quattro anni appena passati abbiamo avviato molti percorsi, adesso bisogna concludere, lavorando con impegno e sagacia”.

ELEZIONI REGIONALI, PROCLAMATI I CONSIGLIERI: LE PAROLE DI GIOVANNI CALABRESE (FRATELLI D’ITALIA)

“Emozionato” si dice Giovanni Calabrese, titolare dell’assessorato al lavoro e alle politiche sociali nella passata giunta e in lizza, a quanto si dice, per un posto nell’esecutivo: “Vivo- afferma. Un momento unico ed importante., non si tratta di una vittoria personale, ma della conferma e del rafforzamento di un progetto politico costruito nel tempo insieme. Con Fratelli d’Italia abbiamo avviato un percorso fondamentale per la crescita della nostra regione e da oggi con maggiore impegno continuerò a portare avanti questo lavoro”. Nei prossimi giorni saranno proclamati eletti anche il sindaco di Reggio e primo cittadino metropolitano, Giuseppe Falcomatà e il dottor Domenico Giannetta, consigliere di Forza Italia uscente. La proclamazione per loro è slittata in quanto non eletti, a differenza dei loro colleghi di circoscrizione, a quoziente pieno. Sul loro ingresso a palazzo Campanella non dovrebbero esserci dubbi.