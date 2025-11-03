Giunta Calabria, il retroscena: la vicepresidenza alla Lega per ora è ‘a tempo’

3 minuti per la lettura

Nella nuova Giunta della regione Calabria, nominata da Occhiuto, la vicepresidenza assegnata alla Lega è destinata a essere temporanea. Il nuovo esecutivo vivrà due fasi. Parte con sette assessori, passerà a nove dopo la modifica dello statuto. Questo inciderà sugli equilibri: l’idea, con l’allargamento dell’esecutivo, è di portare la Lega da uno a due assessori. A quel punto la vicepresidenza, ora al partito di Salvini, sarà assegnata a Fratelli d’Italia

Le trattative per la composizione della nuova Giunta regionale hanno definito due scenari. Il primo è quello che si è concretizzato oggi – 3 novembre 2025 – con la nomina della Giunta dell’Occhiuto bis. Il secondo, invece, diventerà realtà dopo la modifica dello Statuto e l’allargamento dell’esecutivo a nove componenti.

In quella fase non solo entreranno due nuovi assessori, ma si prevede un rimescolamento pur contenuto di deleghe e una modifica della vicepresidenza, che dalla Lega passerà con molta probabilità a Fratelli d’Italia.

VICEPRESIDENZA ALLA LEGA “A TEMPO”

La Lega ha ottenuto la vicepresidenza dopo aver chiesto, in prima battuta, la presidenza del Consiglio più un assessorato di peso. Richiesta che Occhiuto non ha accolto, perché la guida di Palazzo Campanella era stata rivendicata anche da Forza Italia e dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro per Salvatore Cirillo.

Forza Italia dal voto regionale esce con il 30% – compreso l’exploit di ‘Occhiuto presidente’ – e Cannizzaro ha lavorato pancia a terra in questa campagna elettorale che gli è arrivata tra capo e collo senza preavviso (raccontavamo qui la sua reazione all’annuncio delle dimissioni del presidente), per cui era scontato che nell’assegnazione degli incarichi la sua parola avrebbe avuto un peso decisivo.

Tolta dal banco la presidenza del Consiglio, la Lega ha rilanciato chiedendo vicepresidenza e assessorato. Anche qui, però, sarebbero saltati gli equilibri: si poteva riconoscere maggior peso alla Lega rispetto a Fratelli d’Italia, che ha ottenuto due punti in più dalle urne e dalla spartizione degli incarichi otteneva due ‘semplici’ assessorati? La soluzione è stata quindi assegnare al partito di Salvini una sola casella in Giunta, ma importante: quella del vicepresidente. Incarico assegnato a Filippo Mancuso, con la delega ai Lavori pubblici (escluse infrastrutture di trasporto, che restano a Occhiuto per ora) per fare la filiera con Salvini al Mit.

Tra qualche mese però la Giunta si allargherà a nove componenti e la Lega – lo ha annunciato il governatore – conquisterà una seconda casella. Questo passaggio richiederà una revisione degli equilibri politici dell’esecutivo. A quel punto – è la previsione – la Lega conquisterà due assessorati ma perderà la vicepresidenza, che andrà a rafforzare il peso in Giunta di Fratelli d’Italia. Uno dei due assessori nominati oggi, in quota al partito di Meloni, diventerà il numero due di Occhiuto. Gli scommettitori puntano su Calabrese.

‘NOI MODERATI’ PARTE IN PANCHINA

Con l’ampliamento a nove entrerà nella squadra di governo anche ‘Noi Moderati’. Le trattative con il partito di Lupi sono quelle andate più per le lunghe in questi giorni, perché la richiesta di Occhiuto era stata quella di indicare una donna, per le quote rosa. Per alcune ore è parso che l’intesa fosse stata raggiunta sul nome di Giusy Mellace, candidata crotonese nella lista. Ma le resistenze del partito – soprattutto locale – non sono state superate. ‘Noi Moderati’, quindi, dovrà aspettare il secondo giro di nomine per entrare in Giunta. E se lo farà con un uomo, secondo i loro desiderata, alla Lega toccherà indicare una donna.