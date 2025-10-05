X
Elezioni Regionali in Calabria, l’affluenza alle urne

| 5 Ottobre 2025 13:28 | 0 commenti

Elezioni Regionali in Calabria 5-6 ottobre 2025
Elezioni regionali in Calabria: alle 12 l’affluenza alle urne è al 7,7%. A Catanzaro la più alta percentuale di votanti

Seggi aperti dalle ore 7 di questa mattina, 5 ottobre 2025. Amezzogiorno l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Calabria è pari al 7,7%, contro il 7,41% del precedente appuntamento elettorale del 2021. Il dato diffuso dal ministero dell’Interno sulla piattaforma Eligendo, riguarda tutte le 2.406 sezioni.

Nella prima parte della giornata, la percentuale più alta di votanti si riscontra a Catanzaro dove hanno votato l’8,8% degli eventi diritto (era 8,41% nella precedente tornata). Seguono Cosenza e Reggio Calabria con il 7, 64% degli aventi diritto al voto. Poco sotto Crotone, con il 7,53%. Il dato più basso si registra a Vibo Valentia con il 6,07%.

