Occhiuto bis, il presidente trova la quadra: ecco i possibili nuovi assessori

Quattro assessori interni, tre esterni nell’Occhiuto bis: tra le conferme Gallo, Calabrese e Minenna. Le donne sono esterne (ma erano candidate): Eulalia Micheli e Giusy Mellace

Per la nuova Giunta regionale la quadra sembra ormai raggiunta. Salvo modifiche dell’ultimo minuto (qualche resistenza c’è ancora, soprattutto in ordine alla distribuzione geografiche) lo schema degli assessori dell’Occhiuto bis c’è ed è quello che dopo giorni di trattative convince di più il presidente.

Quattro assessori interni, tre riconferme

Gli assessori che arrivano dal Consiglio regionale sono quattro. Si tratta di Filippo Mancuso, della Lega, che potrebbe conquistare anche la vicepresidenza, venendo incontro ai desiderata del partito di Salvini. Tornano in Giunta – ed erano i punti fermi da cui la discussione è partita – Gianluca Gallo, per Forza Italia, e Giovanni Calabrese, per Fratelli d’Italia. Per entrambi, oltre all’ottimo giudizio del presidente sul lavoro fatto e alla fiducia costruita nella legislatura precedente, un ampio consenso elettorale gli scorsi 5 e 6 ottobre. Promosso in Giunta Antonio Montuoro, l’altro nome di Fratelli d’Italia, nella precedente legislatura presidente della commissione Bilancio.

Gallo e Calabrese sono riconferme, ma c’è una terza: quella di Marcello Minenna, assessore esterno, che nella precedente Giunta si è occupato di bilancio e programmazione europea.

Sciolto il nodo delle quote rosa

A tenere in stallo in questi giorni l’annuncio della Giunta, è stata soprattutto l’individuazione delle donne da nominare. Almeno due, per rispettare la norma sulle quote di genere. Alla fine sono state individuate fuori dalla Giunta, ma entrambe hanno partecipato da candidate alla corsa elettorale. Si tratta di Eulalia Micheli e Giusy Mellace.

Micheli è stata candidata con ‘Occhiuto presidente’, è della Locride, è un avvocato e ha collaborato con il governatore nella precedente legislatura. Giusy Mellace è il nome che arriva da ‘Noi Moderati. Dopo varie resistenze del partito locale, che sulle prime ha fatto altri nomi (tutti maschili), si è trovato l’accordo sulla candidata crotonese con la benedizione del partito nazionale.