Giunta Regione Calabria, malumori da ‘Noi Moderati’

2 minuti per la lettura

‘Noi Moderati’ accoglie l’esclusione dalla Giunta della Calabria, in questa prima fase, con noi pochi malumori: «Scelta non collegiale, perplessi dalla nostra esclusione»

La nuova Giunta Occhiuto è stata definita, ma ‘Noi Moderati’ parte in panchina. Nessun assessore in quota al partito di Lupi nell’esecutivo, ma l’impegno a nominarlo tra qualche mese, non appena la Giunta sarà allargata a nove. Una decisione che ha messo fine allo stallo, ma che ‘Noi Moderati’ avrebbe subìto più che condiviso. O almeno questo è quello che si legge, neanche troppo tra le righe, nelle dichiarazioni a caldo diffuse dal partito calabrese.

«La Giunta presentata dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, è sicuramente composta da persone di qualità. Tuttavia, tale scelta non può essere definita collegiale. Infatti suscita perplessità il metodo che ha portato alla sua definizione e l’esclusione, in questa prima fase, di Noi Moderati» scrive il coordinatore politico Saverio Romano.

«Noi Moderati, che ha ottenuto il 4% ed eletto due consiglieri, con lealtà e spirito di coalizione, pur non avendo fatto parte della precedente compagine amministrativa, ha contribuito con generosità al successo elettorale del centrodestra grazie a uno sforzo enorme e a un radicamento costruito sul territorio» aggiunge Romano.

«L’esclusione del nostro movimento, in questa prima fase, non è solo un torto verso una forza politica che ha dimostrato affidabilità e senso di responsabilità, ma rischia di indebolire la stessa maggioranza, privandola di un contributo di idee e competenze che abbiamo sempre messo a disposizione del progetto comune. Con impegno e coerenza continueremo a lavorare con serietà nelle sedi politiche e istituzionali, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del bene comune».

A dirla tutta, e a dar retta ai retroscena, lo stallo delle scorse ore era in buona parte riconducibile al partito di Lupi. La richiesta del presidente Occhiuto era stata quella di indicare una donna, per far quadrare i conti della rappresentanza di genere, ma ‘Noi Moderati’ ha fatto non poca resistenza, soprattutto a livello locale. E non ha ceduto. Risultato? Dovrà star fermo un giro.