Truss: «Shock enorme per la nazione e il mondo. Ora lealtà a re Carlo III»

LONDRA – “La morte di Elisabetta II è uno shock enorme per la nazione e per il mondo”. Lo ha detto il primo ministro britannico Liz Truss, nella sua dichiarazione dopo la morte della sovrana. “Siamo tutti devastati – ha dichiarato davanti al numero 10 di Downing Street, aggiungendo che “è terminata la seconda era elisabettiana”.

“La Gran Bretagna è il grande paese che è oggi grazie a lei – ha aggiunto la Truss – ora siamo una nazione moderna, fiorente e dinamica. Nel bene e nel male, la regina Elisabetta II ci ha fornito la stabilità e la forza di cui avevamo bisogno. E’ stata lei stessa la roccia sulla quale è stata costruita la Gran Bretagna moderna”.

“È un risultato straordinario aver regnato con tale dignità e grazia per 70 anni – ha spiegato ancora il primo ministro inglese – era amata e ammirata dalle persone nel Regno Unito e in tutto il mondo. È stata un’ispirazione personale per me e per molti britannici, la sua devozione al dovere è stata d’esempio per tutti”.

Il primo ministro Truss ha poi concluso invitando il popolo britannico a sostenere “con lealtà e devozione” il nuovo re. “Oggi la corona passa, come è avvenuto per oltre un migliaio di anni, al nostro nuovo monarca, il nostro nuovo capo dello Stato: sua maestà, re Carlo III. Dio salvi il re”.