Addio Elisabetta, regina dei record che ha attraversato due secoli

2 minuti per la lettura

Otto settembre 2022, la regina Elisabetta II della casata di Windsor è morta. Finisce così il regno della “Regina” per eccellenza, anche al di fuori dei confine del Commonwealth, Elisabetta un icona della sovranità capace di superare sempre con l’amore dei suoi sudditi le tempeste più impetuose in un regno da record.

Elisabetta, nata il 21 aprile 1926, è ascesa al trono d’Inghilterra il 6 febbraio 1952 (dopo la morte improvvisa del padre Giorgio VI) e proprio durante questo 2022 si sono celebrati i 70 anni di regno, ossia il giubileo di platino. Ad oggi, 8 settembre 2022, complessivamente Elisabetta II d’Inghilterra ha regnato per 70 anni e 214 giorni. Per la regina Elisabetta si tratta del secondo periodo di regno più lungo della storia, un record con 25.782 giorni poco meno del record assoluto che appartiene al Re Sole. Luigi XIV ha guidato la Francia per 26.407 giorni.

Ma se si considera che la prima parte del regno del Re Sole è stata di fatto una reggenza da parte della madre, Anna D’Asburgo, allora Elisabetta II ha stabilito il più lungo periodo di regno effettivo della storia. Di sicuro, invece Elisabetta II è la sovrana che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo, il 9 settembre 2015, superato la regina Vittoria che rimase al trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, fino al 22 gennaio 1901.

ELISABETTA, LA REGINA DEI RECORD CHE HA ATTRAVERSATO DUE SECOLI

Considerato il sistema di interrelazione degli stati del Commonwealth la regina Elisabetta ha circa 150 milioni di sudditi in tutto il mondo. Sotto di lei sono passati quali primi ministri 16 esponenti politici, tutti di gran rilievo nella storia da Winston Churchill alla recentissima Liz Truss passando per Margaret Thatcher o Tony Blair. Mentre era a capo del Regno Unito ha visto susseguirsi una lungo catena di leader mondiali e ben 14 presidenti degli Stati Uniti, 7 papi (Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco).

Una vita privata sempre molto riservata (al contrario di quella dei suoi figli e nipoti che spesso e volentieri hanno suscitato in lei “preoccupazioni” e “incidenti” politici o mondani) è un record, un altro, quello del matrimonio più lungo tra i sovrani, 74 anni di vita assieme al principe consorte Filippo, sposato il 20 novembre 1947. Un matrimonio che è proseguito fino alla morte del principe consorte avvenuta il 9 aprile del 2021.

Testimone anche di momenti di altissima tensione internazionale dalla crisi dei missili di Cuba tra Usa e Urss passando per la guerra della sua Inghilterra con l’Argentina per le isole Falkland, con i governi di Margaret Thatcher che hanno segnato un epoca. Ma anche gli scandali a corte, il divorzio di Carlo, la morte di Lady Diana Spencer, il divorzio di Andrea da Sara Ferguson e gli ultimi problemi legali con le accuse di molestie del principe. E poi il travagliato rapporto negli ultimi anni con il nipote Hanry e la moglie Megan Markle.