Elisabetta II è morta, cosa accade fino al funerale

La Regina Elisabetta II è deceduta oggi, 8 settembre 2022, un evento che fa scattare un protocollo particolare che detta i tempi del lutto per la monarca morta con precisione e dovizia di particolari funo al funerale.

Il giorno della morte è il D-Day il funerale è previsto fra dieci giorni. Nel D-Day l’annuncio ufficiale del decesso della sovrana è stato fatto da Buckingham palace dopo che la primo ministro (nominato appena due giorni fa dalla stessa Elisabetta II) Liz Truss ne è stata informata formalmente.

MORTA ELISABETTA II, IL CAMMINO VERSO IL FUNERALE

Il primo giorno successivo alla morte, ossia domani, il D Day+1, avverranno i passi formali dell’accessione al trono del nuovo re, Carlo III. Il Consiglio di Accessione si riunirà la mattina a palazzo St. James e il nuovo re sarà proclamato dal balcone. Carlo terrà un discorso e incontrerà il primo ministro, il governo, il capo dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

Il secondo giorno successivo alla morte, il D day+2, la bara della Regina lascerà il castello di Balmoral. Il corteo funebre reale porterà il feretro nel palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, sua residenza ufficiale in Scozia.

Il terzo giorno successivo, D day+3, è prevista una processione dal palazzo verso la cattedrale di St. Giles, dove è prevista una prima cerimonia religiosa, presente la famiglia reale. Successivamente la cattedrale rimarrà aperta al pubblico per 24 ore per permettere di rendere omaggio alla bara, anche se la vera camera ardente sarà a Londra. Il nuovo re Carlo III, che nel frattempo avrà già ricevuto le condoglianze dal parlamento di Westminster, le riceverà anche dal primo ministro e dal parlamento scozzesi.

Nella serata del D Day+4, la bara della Regina verrà trasportata in treno fino a Londra, dove arriverrà il giorno successivo. Quel giorno, Carlo III sarà in Irlanda del Nord per ricevere le condoglianze ufficiali e presiedere aduna messa alla cattedrale di Belfast. Nei giorni successivi Carlo proseguirà il suo tour per il regno andando in Galles.

L’ARRIVO A BUCKINGHAM PALACE E IL FUNERALE

Nel D Day+5, la bara verrà trasportata a Buckingham Palace e poi a Westminster Hall. Qui è prevista la camera ardente aperta 23 ore al giorno per rendere omaggio ad Elisabetta II, morta dopo 70 anni di regno, che resterà visitabile fino al funerale di stato, che si terrà il D Day+10 a Westminster Abbey. Tutto il paese osserverà due minuti di silenzio. La cappella reale, a Windsor ospiterà, infine, la regina per il suo riposo eterno.