Carlo nuovo re: «Piangiamo una sovrana e una madre molto amata»

2 minuti per la lettura

MILANO – “La morte della mia amata madre, sua maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia”. È il messaggio di Carlo, nuovo re del Regno Unito. “Piangiamo profondamente la scomparsa di una cara Sovrana e di una madre molto amata”, scrive.

Carlo è diventato immediatamente re, subito dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta II. La famiglia reale si è riferita a Carlo come re nell’annunciare la morte della regina Elisabetta. Carlo è stato l’erede al trono, fin dall’età di tre anni, più longevo nella storia britannica e ha ora la possibilità di prendere qualsiasi nome desideri come re. Ad esempio, il vero nome di re Giorgio VI era in realtà Albert. Due precedenti monarchi si sono chiamati Carlo. Dalle prime notizie che trapelano dovrebbe però chiamarsi Carlo III. Camilla sarà invece la regina consorte.

Nato a Londra il 14 novembre del 1948, Carlo ha assistito all’incoronazione della madre a soli tre anni, diventando subito duca di Cornovaglia, titolo che la corona britannica concede agli eredi al trono. Nel 1955, quando aveva sette anni, la regina Elisabetta II e suo marito Filippo, duca di Edimburgo, concordarono che Carlo frequentasse la scuola in presenza, rompendo così con la tradizione che agli eredi al trono fosse assegnato un tutore personale. Educato in Inghilterra e in Scozia, il principe del Galles nel 1966 ha studiato anche a Timbertop, un centro educativo a Melbourne, in Australia. Più tardi, nel 1967, è entrato all’Università di Cambridge per studiare archeologia, antropologia e storia. Con una formazione come pilota dell’aviazione britannica, la Royal Air Force (Raf), Carlo ha scelto la carriera navale presso il Royal Navy College, seguendo le orme di suo padre, suo nonno e due dei suoi bisnonni.

All’età di 33 anni, ha sposato Diana Spencer, con una cerimonia trasmessa dai media e vista da 750 milioni di persone. L’anno successivo, nel 1982, Diana diede alla luce il loro primo figlio, il principe William, e solo due anni dopo, nel settembre 1984, nacque suo fratello, il principe Harry. Dopo undici anni di matrimonio e noti per i loro numerosi tour all’estero, il Principe e la Principessa del Galles hanno annunciato la loro separazione e, successivamente, nell’agosto 1996, il divorzio è stato certificato.

Il periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta durerà 10 giorni, fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, secondo quanto scrive Sky News, il corpo della regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo e da lì a Londra.