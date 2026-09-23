Nucleare, dal Senato via libera a legge delega a Governo. Pichetto Fratin: «Giornata storica per Italia»

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L’Italia inizia la svolta verso il nucleare sostenibile, il Senato vota sì alla legge delega al Governo , la soddisfazione del ministro Pichetto Fratin

L’aula del Senato, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e sette astenuti, dà il via libera definitivo al disegno di legge che contiene la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. «Oggi è una giornata storica per l’Italia: il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare. Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l’Italia un Paese

sicuro, indipendente e competitivo. L’Italia avrà più energia per famiglie e imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali Paesi del mondo», è il commento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

«Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l’energia del futuro. Adesso – aggiunge – siamo già a lavoro per il prossimo obiettivo: redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo, di sicuro, entro fine anno».

Soddisfazione è stata espressa anche da Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: «L’approvazione definitiva del disegno di legge sul nucleare è un risultato

storico, al quale abbiamo lavorato con convinzione e responsabilità. Come Lega abbiamo sempre sostenuto il ritorno del nucleare e oggi il Governo compie un passo concreto per rafforzare la sicurezza e l’indipendenza energetica del Paese. Significa più sicurezza energetica, energia competitiva per famiglie e imprese e un contributo concreto alla riduzione delle emissioni. Ora al Mase saremo chiamati a dare rapidamente attivazione alla delega», dice.