 Honda CUV e: facciamolo elettrico

Honda allarga la famiglia dei suoi veicoli elettrici a due ruote destinati al mercato europeo con l’arrivo del CUV e:, modello che si affianca al EM1 e: presentato nel 2023. L’obiettivo è ad ampio raggio: il lancio di almeno dieci modelli elettrici a livello mondiale per raggiungere la neutralità carbonica dell’intera gamma entro il 2050.

Ma perché si chiama CUV? Trent’anni fa Honda aveva già utilizzato questa sigla (acronimo di Clean Urban Vehicle Electric Scooter) per un suo veicolo elettrico, lo scooter CUV ES destinato al mercato interno giapponese. Ebbene, CUV e: non è altro che l’interpretazione in chiave moderna del suo predecessore.

CARATTERISTICHE DELL’HONDA CUV e:

A differenza dell’EM1 e:, nato per facilitare brevi tragitti come quello casa-scuola, CUV e: è un mezzo notevolmente più potente grazie alle due batterie asportabili Honda Mobile Power Pack e: da 48 V/1,3 kW, che alimentano il motore E-Drive da 6 kW montato lateralmente. La velocità massima è di 83 km/h, l’autonomia supera i 70 km e la funzione di retromarcia assistita Reverse Assist aiuta nelle manovre in spazi stretti. Tre i Riding Mode disponibili (SPORT, STANDARD, ECON) che spaziano da una configurazione a potenza piena, passando per un’erogazione più equilibrata fino ad una risposta gentile. Oltre alle differenze di erogazione e risposta al comando dell’acceleratore, le modalità di guida hanno anche effetto diretto sui consumi di energia.

BATTERIE E RICARICA

Honda Mobile Power Pack e: è un sistema di batterie asportabili che possono essere rimosse dal veicolo e ricaricate a casa. Il funzionamento è semplice: il caricabatterie, completo di ventola di raffreddamento ad aria, utilizza una presa domestica monofase 100-240 V a corrente alternata e produce un output massimo di 270 W. Lo stato di carica è indicato da una spia LED suddivisa in 4 segmenti e il peso è di circa 10 kg, per essere facilmente trasportato grazie a una comoda maniglia. Non solo. L’Honda Mobile Power Pack e: è progettato per resistere agli sbalzi di temperatura, all’umidità, agli urti e alle vibrazioni. Per una ricarica completa 0-100% sono necessarie circa 6 ore, ma ne bastano solo 3 per arrivare al 75%. L’Honda Mobile Power Pack e: può essere inoltre ricaricato più di 2.500 volte.

ALTRI DETTAGLI

Il design della pedana piatta è moderno e minimalista, mentre tutta l’illuminazione è a LED. È presente un vano portaoggetti nello scudo anteriore e un vano sottosella dotato di presa di USB-C con spazio sufficiente per un completo antipioggia. Il CUV e: è equipaggiato con una strumentazione connessa tramite Honda Roadsync Duo capace di gestire le informazioni fornite sullo schermo TFT da 7 pollici, abilitando le funzioni del proprio smartphone come la navigazione, l’ottimizzazione dei percorsi e la ricerca di stazioni di ricarica, fondamentali per un veicolo elettrico. L’avviamento dello scooter è affidato al commutatore con la pratica Smart‑Key,

HONDA CUV e: TELAIO E CICLISTICA

La sella ha un’altezza di soli 765 mm e poggia su un semplice, ma robusto, telaio in tubi di acciaio. L’interasse è di 1.310 mm e le dimensioni sono simili a quelle dell’SH Mode 125. Il raggio di sterzata di 1,9 m e la luce a terra di 270 mm sono perfetti per muoversi nel traffico cittadino e il peso totale in ordine di marcia è di 120 kg.

Il comparto sospensioni è invece composto da una forcella telescopica con steli da 31 mm di diametro e dal doppio ammortizzatore posteriore. I cerchi sono da 12 pollici sia all’anteriore che al posteriore. L’impianto frenante con sistema di frenata combinata CBS (Combined Braking System) è composto da un disco anteriore da 190 mm con pinza monopistoncino e da un tamburo posteriore da 110 mm. Quando si aziona il freno posteriore, il sistema CBS distribuisce la potenza frenante anche all’anteriore.

HONDA ROADSYNC DUO

Honda RoadSync Duo® è un innovativo servizio che fa il suo debutto sul mercato europeo come parte dell’equipaggiamento del CUV e:. Il sistema permette di connettere il proprio smartphone via Bluetooth, abilitando le funzioni di navigazione passo-passo, chiamate a comando vocale e la riproduzione di tracce musicali in assoluta sicurezza. Grazie all’interfaccia di cui dispone e alla possibilità di selezionare i vari menù con il blocchetto dei comandi di sinistra, il pilota rimane concentrato sulla guida. Il prezzo, infine, non è stato ancora comunicato ufficialmente dalla casa madre, ma considerando che il l’EM1 e: costa di base 3.199 euro, per questo modello superiore occorrerà certamente alzare l’asticella.