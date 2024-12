MG Cyberster, a volte ritornano …

2 minuti per la lettura

Partono in questi giorni pre-natalizi gli ordini della MG Cyberster, l’attesissima roadster che riporta sul proprio cammino il marchio nato esattamente 100 anni fa a Oxford come Morris Garage, e oggi controllato da Saic Motor. Un tuffo nel passato ma con lo sguardo rivolto in modo deciso al futuro, dal momento che la due posti è, tanto per cominciare, una full electric. A parte questo, l’impatto estetico è decisamente forte, il design ha personalità da vendere e lo stile rende omaggio alle MG degli anni 50 e 60. Come ad esempio la MGB, la Midget (sebbene sulla MG Cyberster sia stato necessario rivedere alcune regolazioni del passo per accogliere il pacco batterie).

MG CYBERSTER: MOTORIZZAZIONI

Equipaggiata con due potenti motori elettrici, uno per ogni asse, e una batteria NMC da 77 kWh. la Cyberster è disponibile nelle due configurazioni a trazione integrale AWD con potenza massima di 510Cv/375kW e coppia massima di 725 Nm e un prezzo di listino chiavi in mano di 68.000 euro. Per la trazione posteriore RWD la potenza è pari a 340CV/250kW con coppia massima di 475Nm e un listino chiavi in mano pari a 63.000 euro. Per entrambe la lunghezza è di 4.535 mm con un interasse pari a 2.690 mm, e 2.110 mm (specchi inclusi) di larghezza.

MG CYBERSTER: LO STILE

La Cyberster ha un corpo vettura basso e filante e un profilo laterale reso dinamico dalle nervature sopra i passaruota. Il tutto con cerchi in lega da 20” (19” per la versione RWD). Lo stile tutto MG è sottolineato anche dalle portiere che si aprono verticalmente. Il muso si estende sino alla base del lunotto anteriore, mentre la sezione inferiore del frontale presenta una piccola griglia ispirata proprio al design di un’altra icona MG del passato: la MG B del 1962. La coda ha un look molto netto, pensato per ottimizzare i flussi aerodinamici alle alte velocità ed è impreziosita da un profilo luminoso sottile, ispirato agli stilemi della Union Jack per sottolineare ulteriormente il carattere british della vettura.

LA PAROLA A MG ITALIA

“Siamo estremamente grati a tutto il team del design studio di Londra per questa nuova emozione, una roadster che incarna a pieno il carattere MG”, dice Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy. “Quest’auto rappresenta davvero la sintesi perfetta di passato, presente e futuro. Emozione pura, stile ed eleganza, una cura dei dettagli di altissimo livello, che trasmette concretamente le aspettative di SAIC in questo nuovo capitolo della storia MG.”