Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 scalda i motori

2 minuti per la lettura

A vederlo da qui, alle porte di questo Natale che inizia a riempire di lucette case e negozi, il prossimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este sembra distante anni luce. Eppure, per la faraonica organizzazione che anche l’anno prossimo metterà in piedi la manifestazione, il 23 maggio 2025 è una data maledettamente vicina. Sistemare per bene la più prestigiosa delle kermesse dedicata alle auto d’epoca non è cosa da poco. Circa 50 tra le più spettacolari vetture delle rispettive epoche si sfideranno per aggiudicarsi i diversi riconoscimenti, il più ambito dei quali è il Trofeo BMW Group assegnato al vincitore assoluto. E il tempo stringe.



CONCORSO D’ELEGANZA VILLA D’ESTE: 4 CATEGORIE

Come sempre il Comitato di Selezione ha stabilito le seguenti categorie di concorso:

1. Frozen in Time: “Capsule del tempo”, ovvero automobili dal 1900-1973 sopravvissute senza essere restaurate.

2. “Go Big or Go Home”: eccesso automobilistico degli anni ’80 e ’90, quando nulla sembrava troppo veloce, costoso o audace.

3. Scultura in movimento: il decennio della corsa agli armamenti automobilistici, 1928-1938

4. Glorioso eccesso: l’evoluzione dell’automobile “Money no Object”, 1920-1940

A tal fine, il Comitato di Selezione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 invita i proprietari di eccezionali auto d’epoca ad iscrivere le loro beniamine al concorso su questo sito web:

https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/registration/.

Altra tradizione unica al mondo è rappresentata dall’incontro con le più recenti concept car. Le iscrizioni per questa sezione dell’evento sono già aperte sia ai proprietari che ai produttori di tali meraviglie su ruote.



CONCORSO D’ELEGANZA VILLA D’ESTE: VARI FESTEGGIAMENTI

L’anno prossimo BMW Group Classic celebrerà diversi compleanni sul Lago di Como. Primo fra tutti, il 50° anniversario della BMW Serie 3, che sarà festeggiato nel parco di Villa Erba, mentre il centenario della Rolls-Royce Phantom sarà celebrato in perfetto stile del brand nei giardini di Villa d’Este. Sarà inoltre reso omaggio al 70° anniversario della BMW Isetta e della BMW 507.

“Il Concorso d’Eleganza Villa D’Este 2024 è stato un grande successo sotto ogni aspetto, e le iniziative consolidate rivolte al grande pubblico hanno svolto un ruolo fondamentale”, dice Helmut Käs, Head of BMW Group Classic e Presidente del Concorso. “Siamo determinati a ripetere questo successo nel 2025 e stiamo preparando un programma ricco di momenti salienti. Uno di questi sarà senza dubbio l’asta condotta dal nostro nuovo partner Broad Arrow Auctions.”