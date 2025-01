La settimana dei motori

1 minuto per la lettura

Cosa è accaduto in questa prima settimana dei motori del 2025? A dire il vero non moltissimo, considerato che la principale novità, quella cioè relativa al nuovo Codice della strada, ha contraddistinto le ultime battute dell’anno che si è appena chiuso. Tuttavia qualcosa possiamo portarla a casa anche in questi pallidi primi giorni di gennaio, e soprattutto dal punto di vista del prodotto.

La prima novità riguarda Porsche, il cui modello Carrera S ha ha beneficiato di una generosa iniezione di potenza a tutto vantaggio delle prestazioni.

La seconda novità di prodotto si riferisce invece a Mazda, che ha presentato al Salone di Bruxelles la 6e, ossia la nuova ammiraglia full electric dotata di due livelli di potenza, e dunque con autonomie diverse a seconda delle necessità del cliente.

Un’altra notizia rilevante coinvolge invece Lamborghini, che ha annunciato di aver chiuso il 2024 con un record di vendite. Una notizia, questa che ci dovrebbe portare a riflettere su tutto il mercato dell’auto, a dicembre ancora in rosso, rivitalizzato invece sul fronte delle supercar. Segno dei tempi, evidentemente.

Le ultime due notizie riguardano da una parte la tecnologia e dall’altra un importante riconoscimento a una vettura iconica. La notizia “tecnologica” coinvolge un marchio come Bmw, il quale ha annunciato che tutte le prossime auto prodotte nel 2025 avranno un nuovo sistema battezzato Panoramic iDrive in grado di rivoluzionare l’esperienza di guida. Dal canto suo, a proposito di premi, la R5 E-Tech Electric è stata eletta Auto dell’Anno 2025.

Buona lettura.