Citroën We Care, la super garanzia è servita

Si chiama “Citroën We Care” ed è una nuova offerta di copertura sui componenti del motore dell’auto (motore, cambio, trasmissione e gruppo propulsore) che può essere attivata durante gli intervalli di manutenzione regolari della rete Citroën e può iniziare al termine della garanzia legale o di qualsiasi altra copertura del produttore.

COSA COPRE

“Citroën We Care” copre le parti identificate del veicolo (motore, trasmissione, cambio o gruppo propulsore), garantendo una protezione specifica. La copertura può essere ulteriormente rinnovata a ogni intervento programmato per un massimo di 8 anni dalla prima immatricolazione dell’auto o 160.000 chilometri (a seconda dell’evento che si verifica per primo). Per i motori a combustione interna e ibridi gli intervalli di manutenzione sono annuali (o relativi al chilometraggio massimo programmato) e per i veicoli elettrici sono ogni 2 anni (o relativi al chilometraggio massimo programmato).

Questa nuova copertura è disponibile in moltissimi Paesi europei. Oltre che in Italia, “Citroën We Care” è applicabile anche in Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Portogallo, Austria, Paesi Bassi, per tutti gli acquirenti di un nuovo veicolo del marchio.

