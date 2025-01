Piovono premi su Hyundai

1 minuto per la lettura

Pioggia di premi per Hyundai e per il Robotics LAB che fa capo al Gruppo coreano. Le due aziende sono stati insignito con 17 GOOD DESIGN Awards 2024. Dodici per Hyundai in diverse categorie, e cinque per il Robotics LAB nella categoria Robotics.

I PREMI HYUNDAI

Nello specifico Hyundai ha ottenuto 6 premi nella categoria Graphic Design. In particolare per i progetti Advanced Air Mobility: Supernal, Hyundai Heritage ‘PONY’ Exhibition Branding. Ed ancora per Hyundai Heritage Retrace Collection Book ‘PONY’ e Hyundai Re:Style 2023 Exhibition Branding. Per finire: Hyundai Re:Style 2023 Archiving Book e “The All-New SANTA FE Launching Book”. Nella categoria Recycling è stato premiato il progetto Re: Style Keyring Collection, Multi-Lantern nella categoria Lighting e nella categoria Packaging, Hyundai è stata premiata per la Sustainable Paper Package Series.

“Questi risultati sottolineano la dedizione del nostro team di design e la competitività a livello internazionale dell’identità stilistica di Hyundai”, dice SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai e Genesis Global Design.

LEGGI ANCHE: Hyundai e NVIDIA insieme per nuove soluzioni di AI in auto



I PREMI DEL ROBOTICS LAB

Il Robotics LAB di Gruppo Hyundai Motor ha conquistato invece 5 GOOD DESIGN Awards su 10 assegnati nella categoria Robotics. Questi riconoscimenti sono stati attribuiti a X-ble Shoulder, MobED Delivery, Safety Inspection Robot, DAL-e Delivery e Service Robot DAL-e.

“Questi premi testimoniano l’impegno costante e la dedizione dei nostri designer e ingegneri nel promuovere l’evoluzione verso un mondo basato sull’intelligenza robotica”, spiega Dong Jin Hyun, Vice President e Head of Robotics LAB di Hyundai e Kia. “Continueremo a lavorare per sviluppare tecnologie robotiche innovative che rispondano in modo naturale alle esigenze dei clienti”.