Molfetta, incendio in una villa: morto 54enne

Incendio fatale a Molfetta dove un uomo di 54 anni è morto nella sua villa, le cause del rogo e del decesso sono al vaglio degli inquirenti.

MOLFETTA (BARI) – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Molfetta ieri sera, 20 dicembre 2024. Un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua villa, avvolta dalle fiamme.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, allarmati dalle fiamme che uscivano dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Quando i vigili sono intervenuti l’uomo però era già privo di vita.

Al momento, le cause del decesso sono ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno infitti lavorando per stabilire se l’uomo sia deceduto a causa dell’incendio o se abbia avuto un malore precedente che potrebbe aver innescato il rogo. Saranno quindi fondamentali le risultanze dell’autopsia sul corpo dell’uomo per fare piena luce sulla cauda dell’incendio nella villa di Molfetta. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le cause dell’incendio. Presumibilmente saranno sentiti i vicini di casa e acquisite eventuali testimonianze utili ai fini dalle indagini.