Apollo compra slot machine e giochi online da Igt per 4 mld dollari

Milano, 26 lug. (askanews) – Igt, che in Italia è concessionaria statale di Gioco del lotto, Gratta e vinci e Lotteria Italia, ed Everi, società americana che produce slot machine e servizi per i casinò, hanno stretto accordi definitivi con il fondo statunitense Apollo. In base a questi ultimi, una holding di proprietà di Apollo acquisirà le attività di gaming e digitali di Igt, vale a dire slot machine e giochi online tra le altre cose, ed Everi. La transazione, interamente cash, valuta le attività circa 6,3 miliardi di dollari. Una volta completata la vendita, Igt cambierà nome e simbolo del titolo, diventando un’azienda leader nel settore delle lotterie.

A febbraio scorso, Igt ed Everi avevano sottoscritto accordi per scorporare le attività di gaming e digital per fonderle subito dopo con Everi creando un player da 6,2 miliardi di dollari, secondo quanto emerso in quella circostanza. Con i nuovi accordi, invece, i fondi gestiti da Apollo acquisiranno Igt Gaming ed Everi mentre la transazione tra Igt ed Everi, stipulata il 28 febbraio, è stata risolta. La nuova operazione è stata approvata all’unanimità da un comitato speciale del consiglio di amministrazione di Igt e da tutti i membri del board di Everi.

Agli azionisti di Everi andranno 14,25 dollari per azione in contanti, che rappresentano un premio del 56% rispetto al prezzo di chiusura di borsa di ieri. Igt, che ha De Agostini come azionista di maggioranza con una quota del 43,32%, riceverà 4,05 miliardi in contanti di cui prevede di utilizzare una parte significativa per rimborsare il debito e per remunerare i propri azionisti. De Agostini, a sua volta, si è impegnata a effettuare un investimento di minoranza nel capitale azionario della nuova impresa al momento della conclusione dell’operazione.

“Il nostro nuovo accordo rappresenta una positiva evoluzione dell’operazione precedentemente annunciata con Everi ed è il punto di arrivo del processo di revisione strategica che Igt ha intrapreso lo scorso anno – ha commentato Vince Sadusky, Ceo di Igt – Nei fondi gestiti da Apollo abbiamo trovato un partner che riconosce la forza di Igt Gaming, il valore delle nostre risorse umane e la posizione che deteniamo nel settore. Una volta completata questa operazione, gli azionisti di Igt continueranno a possedere il 100% delle attività global lottery di Igt, che sarà ben posizionata per continuare una storia di successo di lungo termine come operatore globale specializzato sul settore delle lotterie, con un modello di business più focalizzato e attraente e una struttura finanziaria ottimizzata per creare valore di lungo termine per gli azionisti”.

L’operazione si prevede che sarà completata entro la fine del terzo trimestre 2025.