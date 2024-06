Autonomia, Conte: pronti a formulazione quesito referendario

Roma, 21 giu. (askanews) – “Siamo pronti per la formulazione del quesito referendario, per raccogliere le firme per questo spacca-Italia. Danneggerà l’Italia intera, non solo il Sud, nessuna regione se ne avvantaggerà. Oggi all’interno della maggioranza ci sono alcuni esponenti della maggioranza che iniziano a versare lacrime, lacrime di coccodrillo, una volta approvata la spacca-Italia”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a San Severo (Fg).

“D’altro canto – ha aggiunto – la nostra Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ha già preannunciato l’impugnazione presso la Corte costituzionale. Lotteremo a tuti i livelli istituzionali, lotteremo nel Paese per contrastare questo disegno scellerato”.