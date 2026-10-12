Baci Perugina, arriva la Limited Edition By Moschino, la moda incontra il gusto

(Adnkronos) – In un contesto in cui il fashion detta nuove ispirazioni moda e gusto si incontrano in una collaborazione inedita con Baci per Moschino, un nuovo progetto che unisce due brand accomunati dalla capacità di trasformare creatività ed emozione in un immaginario immediatamente riconoscibile. Da un lato Baci Perugina, icona senza tempo sinonimo di golosità e autenticità, dall’altro Moschino, simbolo di un’estetica pop, ironica e fuori dagli schemi, celebre per la sua capacità di reinterpretare la moda attraverso codici visivi inconfondibili. Una collaborazione destinata ad accompagnare i prossimi mesi attraverso attivazioni e occasioni speciali dedicate, che prende il via con un nuovo cioccolatino Baci, Biscuit Sublime, una Limited Edition di gusto esclusiva e super golosa.

La Limited Edition pesca nell’immaginario di Moschino, e per l’occasione, anche l’incarto di Baci si reinventa. L’argento lascia spazio a una veste dorata decorata da pois neri, ispirati ai codici visivi propri del brand di moda. All’interno, i cartigli custodiscono frasi inedite realizzate insieme a Moschino, che richiamano il mondo del fashion, come ‘La moda, come l’amore, non segue regole’ oppure ‘Essere alla moda non passa mai di moda’. Stessa contaminazione anche nel gusto con Biscuit Sublime che propone una armonia di consistenze e sapori. Il cuore al gianduia con granella di semi di cacao caramellata incontra pepite di biscotto al cacao e l’inconfondibile nocciola intera, il tutto avvolto da una copertura di cioccolato al latte.

“Con Baci per Moschino abbiamo voluto dare vita a una collaborazione capace di unire due mondi iconici attraverso un linguaggio creativo comune fatto di emozione, stile e innovazione – dichiara Chiara Richiedei, Marketing Manager Baci Perugina Biscuit Sublime rappresenta un nuovo modo di interpretare l’universo Baci Perugina, attraverso un’esperienza multisensoriale che coinvolge gusto, estetica e immaginazione”. Baci per Moschino Biscuit Sublime, prodotto all’interno dello Stabilimento di San Sisto a Perugia, è una Limited Edition che si affianca temporaneamente alle proposte Classico, Latte, Fondente 70%, Caffè e Caramellato alle Mandorle. Il nuovo gusto è disponibile nel formato Bijou e Tubo Baci.