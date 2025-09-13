X
Calcio, Cagliari-Parma 2-0: prima vittoria dei rossoblù

13 Settembre 2025

Askanews
Roma, 13 set. (askanews) – Prima vittoria del Cagliari in serie A. Arriva sul Parma alla Sardegna Arena per 2-0 con le reti di Mina al 35′ e Felici al 77′. Il Parma parte forte e al 8′ trova un doppio miracolo di Caprile su Pellegrino e Cutrone. Gli ospiti insistono, con Cutrone vicino al gol in più occasioni e Bernabé pericoloso dalla distanza. Ma al 35′ arriva il vantaggio sardo: corner battuto da Obert, respinta incerta di Suzuki e Mina insacca di testa da pochi passi. Nel secondo tempo il Parma alza i giri: al 51′ Ndiaye impegna Caprile, al 57′ Cutrone colpisce il palo, poco dopo Almqvist chiede invano un rigore. Cagliari però resiste e, dopo la traversa di Oristanio al 71′, colpisce in ripartenza: al 77′ Palestra avvia l’azione, Adopo calcia, Suzuki e il palo salvano una prima volta, ma Felici raccoglie e firma il raddoppio. Il Parma prova a riaprirla con un gol di Cutrone all’83’, annullato per fallo in attacco, ma non basta. Finisce 2-0: il Cagliari capitalizza al meglio le sue occasioni, sorretto da un Caprile decisivo, mentre i ducali pagano errori sotto porta e un pizzico di sfortuna.

