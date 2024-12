Calcio, Fonseca: “Mai un buon momento per affrontare l’Atalanta”

Roma, 5 dic. (askanews) – La sfida con l’Atalanta di domani può essere per il Milan un dentro o fuori per rientrare nella corsa scudetto. “Io non penso ad altri risultati che la vittoria” le parole di Fonseca che chiarisce: “Non sarà comunque decisiva, qualsiasi sarà il risultato”. Atalanta rullo compressore. “Lo so, non è mai un buon momento per affrontare l’Atalanta (ride, ndr). Noi siamo in forma, la squadra sta crescendo e prendendo fiducia. Mentre loro arrivano da 8 vittorie di fila in campionato, segnando 26 gol e subendone appena 4”.

La gara di Bergamo sarà anche uno scontro di filosofie di gioco. “Non si vedeva giocare una squadra a uomo come fa l’Atalanta da anni – spiega Fonseca -. Ma il calcio è ciclico e Gasperini è stato un pioniere nel riportare questo metodo ad alto livello. In Europa lo studiano tutti, in Germania per esempio il Bayern o lo Stoccarda giocano ora allo stesso modo e sono sicuro abbiano preso da lui”. L’Italia, insomma, fa scuola. “Vincere qui è più difficile che altrove e lo dimostrano anche i risultate delle squadre di Serie A in Europa: si difende meglio, si chiudono gli spazi e c’è tanta fisicità”. E ancora: “Gasp è unico, ma a me non interessa battere lui, mi interessa vincere la partita come tutte le altre volte”. E allora cosa serve per farlo? “Posso garantire che il Milan ha preparato bene la gara tatticamente. Ma è facile capire come gioca l’Atalanta, il difficile è riuscire poi nella pratica a contrastarla. Non cambieremo il nostro modo di giocare, anche se qualche adattamento sarà necessario. Però ho chiaro dove si deciderà la partita”. Se non altro, i rossoneri si presenteranno in fiducia. “Abbiamo trovato più equilibrio e molto deriva dal modo in cui stiamo difendendo ora. Fino a 3-4 settimane fa avevamo qualche problema dietro, oggi invece stiamo bene e così anche in attacco facciamo meglio. Abbiamo meno ansia”.