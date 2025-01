Coppa dei Club Padel Msp, al via decima edizione con numeri record

Roma, 25 gen. (askanews) – Doppia cifra. La Coppa dei Club, il più grande campionato amatoriale di padel a squadre di Italia, compie dieci anni, e nella fase di Roma e provincia festeggia con nuovi record di iscrizioni, che vanno a superare quelli delle precedenti edizioni. Se lo scorso anno le squadre iscritte alla competizione organizzata da Msp – ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni – erano state 212, nel 2025 saranno 224, con i circoli passati da 111 a 122 (ogni club può iscrivere anche più di una squadra) e gli atleti da 4.500 a oltre 5.000. Numeri – sottolinea una nota – che confermano la grande passione del popolo del padel, che coinvolge giocatrici e giocatori di ogni età e di ogni professione: tra le novità della decima Coppa dei Club Msp, la presenza di due squadre istituzionali, una in rappresentanza del Comando Generale dei Carabinieri e una del Gruppo Sportivo Vigili Urbani di Roma, con in campo la Polizia Locale di Roma Capitale. Tutti in campo con l’obiettivo di conquistare il titolo provinciale (vinto nel 2024 dal Forte Padel Gang) che dà accesso direttamente alle finali nazionali, oltre che dare l’accesso a quelle regionali assieme alle rappresentanti di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con in palio un altro posto alle finali nazionali vinte a luglio a Parma dagli abruzzesi del Bombonera Padel Club (Chieti).

Sarà il Cisalfa Store dell’Eur a ospitare sabato 25 il sorteggio della fase a gironi. Tanti i protagonisti eccellenti che parteciperanno al torneo: dal Fight Club dell’ex calciatore Vincent Candela al Conti Sport City di Daniele e Andrea Conti, figli di Bruno, sede tra l’altro delle finali provinciali e regionali 2024. Proprio nel Conti Sport City giocherà anche Anastasia, nipote di Bruno Conti e compagna del calciatore della Roma e della nazionale Niccolò Pisilli. Con la maglia dell’Eschilo, invece, ci sarà un altro ex romanista come l’argentino Diego Perotti. In campo anche l’attore Pietro Sermonti con il Villa Pamphili e l’ex nazionale di hockey inline Elia Tranquilli.

Spazio, come ogni anno, anche all’inclusività, con due squadre che schiereranno giocatori con disabilità motorie: i pionieri dell’Asd Sportinsieme e il Madiba Padel. Durante il sorteggio verranno consegnati premi a giocatori e squadre che si sono distinti nelle precedenti edizioni. In Umbria, Toscana, Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna e Veneto le altre fasi regionali che qualificheranno a quella nazionale. Il torneo potrà contare ancora sul patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, con la squadra vincitrice delle finali di Roma e provincia in programma sabato 7 giugno (il giorno successivo, invece, spazio alla finale regionale) che sarà ancora una volta premiata in Campidoglio.

“Il record di oltre 5mila iscritti per un torneo amatoriale è la conferma di come Roma sia la capitale del padel in Italia – spiega Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale -. Nessuna città può vantare i numeri in continua crescita di Roma, con oltre 350 mila praticanti e 1500 campi, che sono aumentati del 133% rispetto a 4 anni fa. Il padel è uno sport democratico e inclusivo, perché abbatte le barriere senza fare mai distinzioni di età e genere”.

“Siamo particolarmente orgogliosi che il Lazio confermi, anno dopo anno, il suo legame sempre più stretto con il padel – le parole di Elena Palazzo, assessore allo sport, all’ambiente e alla transizione energetica della Regione Lazio -. La passione per questa disciplina viene rinsaldata proprio grazie alla Coppa dei Club MSP, un appuntamento divenuto ormai tradizionale. Attraverso questo evento, il più grande torneo amatoriale a squadre d’Italia, si esalta la bellezza dello sport valorizzando al massimo temi come l’amicizia e la condivisione e avvicinando, anno dopo anno, un numero sempre crescente di appassionati e curiosi. Per questi motivi la Regione Lazio è vicina agli organizzatori e augura sempre nuovi successi alla Coppa dei Club e ai suoi partecipanti”.

“Dieci anni di Coppa dei Club sono un traguardo straordinario, da festeggiare – ha aggiunto Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia -. Siamo stati tra i primi a credere nello sviluppo di questa disciplina, perché avevamo intravisto margini di crescita impressionanti. Il numero di squadre iscritte all’edizione 2025, che certificano l’ennesimo record, ci ha dato ragione. In bocca al lupo a tutti i club partecipanti, che sapranno onorare al meglio una competizione diventata tra le più importanti d’Italia”.