Gli Abba celebrano 50 anni da Eurovision con cofanetto di singoli

Roma, 4 set. (askanews) – Il cinquantesimo anniversario della vittoria degli ABBA all’Eurovision Song Contest del 6 aprile 1974 è stato celebrato in tutto il mondo; non solo per il trionfo di “Waterloo” ma per la straordinaria carriera della band. E i festeggiamenti non sono ancora finiti.

Il 25 Ottobre 2024, Polar Music International pubblica uno splendido cofanetto di singoli “A-side” degli ABBA: The Singles – The First Fifty Years. La compilation riunisce per la prima volta non solo tutti i singoli degli ABBA pubblicati da Polar fino al 1982 ma anche quelli tratti dall’ultimo album Voyage del 2021.

Il doppio album del 1982 The Singles – The First Ten Years viene “aggiornato” con tutti i singoli pubblicati dalla band dal 1972 al 2022. Disponibile in Box 4LP e Box 2CD, The Singles – The First Fifty Years è un viaggio attraverso alcuni dei migliori brani pop di sempre: dal singolo di debutto del gruppo “People Need Love” (1972) a “No Doubt About It” (2022, tratto dal loro ultimo album “Voyage”). Il cofanetto – 38 brani – presenta capolavori come “SOS”, “Mamma Mia”, “Fernando”, “Dancing Queen”, “Knowing Me, Knowing You”, “Take A Chance On Me”, “Chiquitita”, “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, “The Winner Takes It All”, “Super Trouper”, “One Of Us”, “Don’t Shut Me Down” e tanti altri grandi successi degli ABBA.

The Singles – The First Fifty Years contiene anche quattro brani non pubblicati come singoli da Polar Music in tutto il mondo: “Hasta Mañana”, “Angeleyes” (un doppio lato A con “Voulez-Vous” in alcuni paesi), “Lay All Your Love On Me” e “When All Is Said And Done”. Il box include anche un libretto con note di copertina firmate da Carl Magnus Palm. The Singles – The First Fifty Years è la celebrazione definitiva dell’inimitabile musica pop degli ABBA!