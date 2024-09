Intesa Mase-Cip, Barbaro “Sport ambasciatore sostenibilità”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Crediamo che le attività ambientali, soprattutto dal punto di vista educativo, possano essere divulgate attraverso le gesta dei campioni ma anche, e perchè no, delle società sportive, dei dirigenti che vogliono essere formati per rendere un evento sostenibile, un impianto sostenibile. Ci sono, quindi, tante cose da fare. Il nostro progetto parte dalle Olimpiadi, si ripete alle Paralimpiadi e vuole andare anche oltre nel tempo, perchè vogliamo che lo sport diventi un ambasciatore costante nel tempo del ministero dell’Ambiente”. Lo ha detto Claudio Barbaro, sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con delega allo sport, a Casa Italia a Parigi, in merito all’iniziativa del ministero, iniziata con i Giochi Olimpici, a sostegno della sostenibilità ambientale. Grazie all’intesa tra MASE e CIP, infatti, anche gli atleti paralimpici sono protagonisti di iniziative che contribuiranno a promuovere comportamenti attenti alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

“Lo sport è stato individuato dall’Onu come l’unico comparto che intercetta tutti i punti dell’Agenda 2030 che sappiamo per definizione è il protocollo al quale si riferiscono tutte le nazioni del mondo per quello che riguarda la difesa dell’ambiente – ha proseguito Barbaro – Noi stiamo declinando questo connubio attraverso tutte le pratiche sportive che possano permetterci di individuare con precisione cosa significa sostenibilità in campo sportivo”. L’iniziativa “Sostenibilità nel mondo dello sport”, ha ricordato infine Barbaro, “per la prima volta è stata inserita all’interno delle attività ufficiali del ministero con la creazione di un’apposita divisione che si occuperà soltanto di sostenibilità in campo sportivo”.

