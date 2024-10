M.O., Netanyahu a Guterres: ritiri caschi blu da zona scontri Libano

Roma, 13 ott. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres a ritirare i caschi blu dell’Unifil in Libano dalla zona di combattimento.

“Signor Guterres, è giunto il momento che lei rimuova i soldati Unifil dalle zone di combattimento, l’esercito israeliano lo ha chiesto più e più volte, e lei ha rifiutato più e più volte. Il suo obiettivo è quello di essere uno scudo umano per i terroristi di Hezbollah e il rifiuto li rendono ostaggi di Hezbollah, mettendo in pericolo loro e i nostri soldati”, ha detto Netanyahu in un video diffuso domenica.