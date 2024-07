Malerba al Pride di Napoli canta il nuovo singolo “cubalibre”

Roma, 1 lug. (askanews) – Malerba invitata al Pride di Napoli, sabato 29 giugno, da Club Venus ha portato un messaggio di lotta contro le discriminazioni e di libertà e si è esibita con il nuovo singolo “cubalibre” (WannaBe Records / Sony Music Italy) prima sul carro che ha sfilato e poi al party ufficiale, dove è stata accompagnata da due ballerini della dance company The Good Guys.

Il video di “cubalibre”, diretto da Mauro Russo, è stato girato proprio a Napoli. Malerba è a suo agio mentre siede in un elegante salotto fronte mare, o mentre si trova su un peschereccio nel Golfo; e ancora in discoteca, dove si lascia andare libera al ritmo della musica. Uno dei momenti più iconici del videoclip è la corsa in moto sul molo di San Vincenzo, luogo simbolo della serie “Mare Fuori”.

“cubalibre” è scritto da Malerba con “Lele” Raffaele Esposito, “2UE” Gianpiero Gentile e Davide De Blasio e prodotto da Gentile e De Blasio.

Classe 1999, Giorgia Malerba è nata a Terni. Il suo canale TikTok ha oltre 3MLN di follower, complici il fratello Tommaso e la capretta domestica Bruno. È ora un’artista dell’etichetta WannaBe Records, nuova divisione di Wannabe Network.