Mario Falsaperla vincitore della 13^ Conferenza Urologica degli Emirati

PALERMO (ITALPRESS) – L’urologo Mario Falsaperla è il vincitore della 13a Conferenza Urologica Internazionale degli Emirati per il miglior video alle prestazioni innovative per il futuro. L’evento per l’Urologia più importante del medio oriente, svoltosi a Dubai nei giorni scorsi, si è concluso con una cerimonia che ha coinvolto i più importanti professionisti del settore. Il padrone di casa, il dottore Yasser Farahat ha condiviso la sua gratitudine a tutti i delegati, alle società di supporto, ai docenti esperti e ai partner che hanno partecipato e contribuito a rendere questa edizione un grande successo, condividendo il suo apprezzamento al Consiglio di amministrazione della Società urologica degli Emirati e al Comitato scientifico dell’EUSC per aver curato un’esperienza scientifica completa e arricchente per tutti, comprese sessioni plenarie, workshop e corsi, sessioni di abstract, presentazioni video, sessioni di chirurgia dal vivo e molte altre attività più educative. All’evento era presente anche il direttore dell’UOC di Urologia dell’Arnas Garibaldi di Catania, il quale ha presentato un abstract video inerente alla Nefroureterctomia laparoscopica di massa renale con trombo venoso, attraverso l’utilizzazione di una nuova suturatrice meccanica automatica, riuscendo ad ottenere dalla giuria internazionale uno dei più prestigiosi riconoscimenti.

“Sono particolarmente orgoglioso – ha detto il dottore Falsaperla – di aver rappresentato l’Arnas Garibaldi e la Sicilia ad un evento così prestigioso quale è il congresso internazionale degli Emirati Arabi, a Dubai, per illustrare le capacità tecniche e gli skill chirurgici presenti nella nostra azienda e nella nostra isola, riuscendo anche ad ottenere un importante premio tra quelli destinati ai guru della chirurgia mondiale”. La Conferenza della Emiratesurology Society è cresciuta fino a diventare il punto di riferimento principale delle conferenze urologiche in tutto il Medio Oriente e oltre, ponendosi anche come piattaforma fondamentale per lo scambio di conoscenze e per la collaborazione e l’innovazione nel panorama in continua evoluzione dei progressi urologici. “Si tratta – ha detto il dottore Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas di Catania – un dell’ennesimo segnale dell’ottimo lavoro intrapreso dall’Arnas Garibaldi nel campo dell’innovazione e della chirurgia, un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e mette in luce ancora una volta le eccellenze della sanità siciliana”.

