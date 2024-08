Maserati pronta per la premier a Monterey della nuova super sportiva

MODENA (ITALPRESS) – Il 16 agosto in occasione dell’appuntamento californiano di The Quail, A Mostorsports Gathering, Maserati si prepara a svelare al mondo la sua nuova creazione.

Nata dall’esperienza del Tridente in pista e dedicata a chi anche su strada non intende rinunciare a prestazioni straordinarie, la nuova vettura garantisce soluzioni tecnologiche innovative e impressionante performance aerodinamica, tipiche delle auto da corsa più performanti ed entusiasmanti. La super sportiva targata Maserati verrà presentata nell’ambito di uno degli incontri motoristici più attesi e prestigiosi dell’anno, un evento che riunisce appassionati da tutto il mondo, esemplari mozzafiato, anteprime e aste esclusive: la Monterey Car Week, in programma in California dal 14 al 19 agosto. La potente vettura – progettata, sviluppata e prodotta interamente in Italia da Maserati – eredita l’anima racing di Maserati GT2, punta di diamante della produzione da corsa del marchio modenese; è al contempo un’ulteriore evoluzione di MC20, la halo car del Tridente, per prima equipaggiata con l’inconfondibile motore V6 Nettuno.

Il progetto MC20 rappresenta lo stato dell’arte delle prestazioni Maserati. Fin dall’inizio dello sviluppo tecnico è stata prevista un’evoluzione racing che prendesse vita in due direzioni, con la versione da pista e la sua controparte stradale, sviluppate in stretta sinergia dallo stesso team che condivide know-how tecnologico e alcuni componenti specifici. La nuova attesissima protagonista della gamma Maserati sarà al centro dell’elettrizzante show americano insieme a glamour, stile, eleganza raffinata, e a una splendida selezione di automobili classiche e moderne, capaci di conquistare le folle e ammaliare i collezionisti più esigenti. Gli appassionati si troveranno di fronte a un’auto unica nel suo genere, dall’estetica inconfondibile, definita da un’ampia possibilità di personalizzazione, con dettagli tipici di una vettura da corsa ma senza rinunciare al comfort e alle caratteristiche distintive dei modelli stradali. Un’auto che entrerà presto nella lista dei desideri dei clienti attratti dalle super sportive più estreme, pronta ad accogliere il guidatore e a farlo sentire un vero pilota anche lontano dalla pista.

foto: ufficio stampa Maserati

