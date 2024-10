Meloni: finchè c’è sostegno cittadini al lavoro senza paura

Roma, 21 ott. (askanews) – “Finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l’Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata. Lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Al lavoro, senza sosta, senza paura”. E’ quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia dell’anniversario dei due anni del suo giuramento in Quirinale e dell’avvio del governo di centrodestra.