Stellantis: immataricolazioni settembre -34% a 29.375 unità

Milano, 1 ott. (askanews) – Immatricolazioni in forte calo per Stellantis a settembre: -33,9% a 29.375 unità. La quota di mercato, in base a dati Dataforce elaborati da Stellantis, si attesta al 24,1% rispetto al 32,6% di settembre 2023. Negativo anche il bilancio dei primi 9 mesi: -5,8% a 365.286 unità, con una quota di mercato in calo al 30,3%.

A settembre sono 4 le vetture Stellantis fra le 10 più vendute: Fiat Panda (6.989 unità), Jeep Avenger (3.958), Peugeot 208 e Opel Corsa.

Fra i brand Stellantis, male Alfa Romeo -12,5%, in forte calo Citroen DS -70%, Fiat -43,7% a 9mila unità, Lancia -72% e Maserati -58% a 153 unità, Opel -7,8%. Calo contenuto per Peugeot -2% a 6.500 unità, in crescita Jeep +4,6% a 5.500 unità.